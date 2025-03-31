關稅議題持續發酵、全球需求持續擴增 銅價將居高不下

根據標普全球數據顯示，在美國，一個新的銅礦從發現到投產平均需要近將29年的時間，是全球第二長的礦產開採週期，僅次於尚比亞。因此美國總統川普希望透過提高進口關稅，來刺激美國國內的銅礦產量並降低進口需求的難度相當的高。再加上美國和歐盟等主要經濟體需要升級電網，交易者也正在為工業需求增加做準備。因此大宗商品投資策略機構－前沿商品Frontier Commodities的執行合夥人表示，這項投資將需要大量的銅金屬，該機構因而將銅價目標定在每噸12,000美元。

此外，中國國家能源局表示，為吸收快速建造的太陽能發電廠所帶來的更多電力，今年前兩個月，中國電網投資金額達到436億元人民幣，成長幅度高達33%。一旦中國大陸需求快速擴大並加入搶購精煉銅行列的話，恐將引發一波精煉銅的搶購潮，並進一步的推高銅價。

另外，根據路透的報導，為促進歐盟能源轉型和安全，歐盟委員會公布47個戰略金屬項目清單。該項清單材料包括基本金屬的鋁、銅和鎳，以及關鍵電池材料鋰和用於風力渦輪機或電動汽車永久磁鐵的稀土元素。

街口投信分析，必和必拓（BHP）執行長在北京出席2025年中國發展高峰論壇年會表示，預計未來十年全球銅的供應缺口將達到1,000萬噸。到2034年的十年間，銅礦開採需要2,500億美元的資本支出增長才能滿市場的需求；該位執行長還補充表示，以全球範圍內超大規模資料中心的建設熱潮為例，它們將為人工智慧發展提供強大的算力支援，背後需要大量的銅。預計到2050年，光是資料中心對銅的需求就將增加6倍，從現在的每年約50萬噸攀升至每年近300萬噸；按現在的市場價格計算，這些銅的價值約為290億美元。