原油供需穩定 美國消費數據疲軟且通膨升溫壓抑油價

街口投信表示，由於擔心美國關稅戰可能引發全球經濟衰退，但在川普政府加大對石油輸出國組織成員國委內瑞拉和伊朗的壓力後，油價連續第三周收漲，來到近一個月高點。美國2月消費者支出的反彈幅度低於預期，而衡量物價PCE數據則創下13個月以來的最大漲幅，且密西根大學調查3月消費者對12個月通膨預期飆升至近兩年半以來的最高水準，並預計未來幾年通膨仍將維持在高位。引發投資人對貿易緊張局勢升級背景下美國經濟正面臨成長趨緩和高通脹的擔憂，帶動上周美股回檔、VIX(波動率指數)和黃金上漲。

街口投信認為，投資人對貿易戰的擔憂，加上美國政策不確定性加劇、美國削減支出和政府雇員規模，影響了市場情緒。雖然經濟衰退風險上升，石油需求與價格目前仍有支撐。根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 上周數據，美國企業經過庫存估價和資本調整後的整體當前生產利潤於上季度升到2,047億美元，增幅為5.4%，達到歷史最高水準4兆美元。路透社報導金融分析觀點認為，利潤率是經濟衰退的主要指標之一，目前美國企業的強勁獲利，雖然關稅會影響通膨消費與獲利，但預計2025年不會出現經濟衰退。

近期油市主要事件是川普政府加大對委內瑞拉的壓力，對於該國原油買家加徵收25%關稅，制裁可能導致委內瑞拉今年原油產量預計減少20萬桶/日。第2季油市供需狀況比市場預想更為收緊，如果委內瑞拉或伊朗供應持續減少，將有利油價走勢。