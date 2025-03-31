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內政部核發溝子埧產業園區開發許可 估年產值99億元

中央社／ 台北31日電

內政部國土署說，「雲林古坑溝子埧產業園區」開發計畫今天獲內政部核發開發許可，未來規劃引進地方特色食品產業、新農業等，預計每年可為在地創造約新台幣99億元產值及引進就業人口約3000人，提供青年返鄉及創業契機。

國土署透過新聞稿表示，該案位於雲林縣古坑鄉縣道154乙及國道3號間，緊鄰雲林縣山線農產業集散地及古坑市區，交通便捷。經內政部區域計畫委員會專案小組多次討論，確認整體區位符合全國國土計畫成長管理、部門空間發展及雲林縣國土計畫指認未來發展地區相關指導原則，對雲林縣整體農業發展有正向助益。

國土署表示，雲林縣政府將針對該案基地約71公頃的台糖土地編更為工業區使用，並在符合國土計畫促進土地合理使用原則下，推動農產業加值園區建置。

國土署指出，未來規劃引進地方特色食品產業、新農業、冷鏈物流與倉儲業等低污染產業進駐，促進傳統農業產業鏈轉型與升級，預計每年可為在地創造約99億元產值及引進就業人口約3000人，平衡區域發展。

國土署說，雲林縣政府已依內政部區域計畫委員會建議就土地使用及公共設施配置、保育類動物燕鴴棲地保育、產業定位、廢污水處理及用水回收等議題完成計畫修正，包括落實營造保育鳥類友善棲地環境、機械設備產業製成用水回收率達70%等環境影響評估承諾；也會設置合宜綠帶與滯洪池空間，在推動國家建設及滿足產業發展需求時，也要符合環境永續目標。

國土署表示，雲林縣政府所提出的「雲林古坑溝子埧產業園區」經審議確認符合各級國土計畫相關指導，且具體可行，中央也給予准許開發實質支持，相信園區開發完成後，能發揮提升國內農產加工、研發量能等多元效益，建立快速且安全的新農業產業鏈，以達在地傳統農產業轉型升級與平衡區域願景。

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