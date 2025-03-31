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核管法修正朝野大爭鋒 核電廠換照要多久？核安會這麼回答

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立法院教文委員會今天排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，國民黨召委葛如鈞批評民進黨行政與立法都沒提出草案版本，特別拿著計時器希望民進黨為了台灣的能源電力把握最後機會提案。記者潘俊宏／攝影
立法院教文委員會今天排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，國民黨召委葛如鈞批評民進黨行政與立法都沒提出草案版本，特別拿著計時器希望民進黨為了台灣的能源電力把握最後機會提案。記者潘俊宏／攝影

國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，朝野持續在核廢上辯論，現進入逐條討論階段。核安會主委陳明真31日在立法院教文委員會表示，核電廠延役究竟換照要多久，這要評估才知道要更換多少零件；究竟要多久完成審查，他也無法承諾，因為有太多變數，要經過評估才知道能否核准延役。

台電董事長曾文生表示，台電現在無法把核電納入考慮，2025年也沒有編列核電廠安全評估之預算。至於延役要多少預算投資，必須在核安主管機關同意之後，台電才能進行評估。至於綠委先前提及2014年評估延役預算是580億元，曾文生主示，「要有所調整」，全世界都遭遇到能源設備投資提高的難題，漲價是全世界都在面對。

曾文生表示，台電現在無法把核電納入考慮，但在此情況下，台電還是要穩定供電；至於核電延役，最重要還是主管機關要求核安檢查要如何進行，台電只是遵從法律規定執行。針對核安評估，台電須再進一步評估，現在台電也無法講，這要核安主管機關的專家委員提供意見，並經過審查。

法務部代表會中表示，儘管核管法第6條修法通過，核安審查是在母法授權的「審查辦法」第16條規定，也就是說，審查辦法要配合修正通過才能進行。因核電廠執照換發、核安評估涉及很多核安技術及知識，要由核安會做相關實證，就換發時程、審查內容和方式等進行規畫，這要多方、多層次討論，建議由核安會進行實證並且審慎評估，草擬出具體條文。

今日上午朝野立委針對是否使用核電、鬆綁延電延役彈性進行程序攻防，最後仍進入逐條討論，朝野立委提出相關問題，包括延役執照換發、安全審查要多久、台電是否提出延役申請、以及地震危害評估等。

台電 曾文生 核電廠

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