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水價報告今送水利署 賴建信：不預設立場且要照顧民生

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
經濟部次長賴建信今赴立法院經委會針對防洪抗旱計畫做專案報告並備詢。面對朝野立委詢問水價調整，賴建信指出，目前尚未收到台水的水價檢討報告，預計31日下班前會送交水利署，他還說，對公用事業的政策，包括民生所需的水電，除了要讓國營事業健全體質之外，也會考量對物價影響。記者林俊良／攝影
經濟部次長賴建信今赴立法院經委會針對防洪抗旱計畫做專案報告並備詢。面對朝野立委詢問水價調整，賴建信指出，目前尚未收到台水的水價檢討報告，預計31日下班前會送交水利署，他還說，對公用事業的政策，包括民生所需的水電，除了要讓國營事業健全體質之外，也會考量對物價影響。記者林俊良／攝影

行政院指示檢討水價，經濟部次長賴建信今天在立法院表示，台水預計本日就會將檢討報告送交經濟部水利署，不過，經濟部對此報告以及水價該如何調整，不會預設立場、框架，希望能客觀看到任何改善台水財務結構的可能性，且前提是要照顧民生，不要影響物價、造成通膨。

經濟部次長賴建信今赴立法院經委會針對防洪抗旱計畫做專案報告並備詢。面對朝野立委詢問水價調整，賴建信指出，目前尚未收到台水的水價檢討報告，預計31日下班前會送交水利署，他還說，對公用事業的政策，包括民生所需的水電，除了要讓國營事業健全體質之外，也會考量對物價影響，並比照對台電的要求，希望台水先從公司治理面檢視有否精進營運效率、降低成本的空間。

經濟部次長賴建信今天在赴立法院經委會針對防洪抗旱計畫做專案報告並備詢，表示台水預計本日就會將檢討報告送交經濟部水利署，經濟部不會預設立場、框架，希望能客觀看到任何改善台水財務結構的可能性，且前提是要照顧民生，不要影響物價、造成通膨。記者林俊良／攝影
經濟部次長賴建信今天在赴立法院經委會針對防洪抗旱計畫做專案報告並備詢，表示台水預計本日就會將檢討報告送交經濟部水利署，經濟部不會預設立場、框架，希望能客觀看到任何改善台水財務結構的可能性，且前提是要照顧民生，不要影響物價、造成通膨。記者林俊良／攝影

水價

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