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2月製造業景氣燈號轉亮綠燈 川普關稅阻礙產業復甦

中央社／ 台北31日電

台經院今天公布2月製造業景氣燈號，由於去年同期為農曆春節，基期較低，使得燈號脫離低迷黃藍燈，轉亮代表景氣持平的綠燈，不過台經院提醒，美國總統川普擴大關稅戰場，不只阻礙國內產業復甦腳步，也成為影響全球景氣的重要變數。

台經院說明，川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國也接連反制，導致美歐央行相繼下修經濟預測並上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力。國內方面，製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續發酵，加上去年同期適逢農曆春節長假，基期較低，出口與製造業生產指數年增率明顯擴增，且進口與外銷訂單年增率由負轉正，製造業廠商對當月景氣看法也轉佳。

台經院接著指出，製造業景氣信號值月增4.29分，升至2月的15.00分，燈號擺脫黃藍燈，轉為持平綠燈。

進一步觀察產業表現，電子零組件業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，部分客戶因應美國關稅變數提前拉貨，加上低基期因素，2月產業景氣燈號從持平綠燈轉為繁榮紅燈。

若排除春節月份差異影響，觀察今年前2月平均數據，台經院直言，產業景氣表現仍分歧，資通訊相關產業續展現強勁動能，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業維持代表景氣揚升的黃紅燈。

傳統產業中，機械設備業與電力設備業維持景氣持平的綠燈水準，然而，化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受到內外需求疲弱影響，出口、外銷訂單與生產續呈衰退，景氣燈號多處於低迷黃藍燈或衰退藍燈，顯示傳統產業景氣回溫力道仍待觀察。

展望未來，台經院認為，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，也阻礙國內產業的復甦腳步。

此外，中國經濟因素也是重要不確定性。台經院說明，川普關稅新政對中國經濟影響開始浮現，加上中國進口替代效應加劇，持續中止對台灣部分石化原料的關稅減讓，都將進一步影響台灣對中國出口。

台經院補充，東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響包括國內化學相關產業的景氣表現；川普關稅政策影響層面極大，是牽動國內外經濟表現的關鍵變數，必須持續觀察。

景氣燈號 關稅

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