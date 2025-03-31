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憂核電延役草案出委員會 反核團體：藍白將付政治代價

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
反核團體表示，立委不應無視核安風險，迴避爭議與實質討論而造成核安破洞。記者李柏澔／攝影
反核團體表示，立委不應無視核安風險，迴避爭議與實質討論而造成核安破洞。記者李柏澔／攝影

今日立法院教育文化委員會由召委國民黨立委葛如鈞排審 「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，反核團體同時間也在立法院外召開記者會呼籲，立委不應無視核安風險，迴避爭議與實質討論，也強調若依賴人數優勢送出委員會，將造成核安破洞，並使全民承擔核災風險，公民社會的力量也將集結究責，讓擁核立委付出政治代價。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，目前送至委員會共有9個不同法案版本，但這些版本實際沒有任何差別，都只是企圖放寬核電延役的審查與申請時間，將核子反應器設施的使用年限從目前40年延長到60年等，沒有一個版本討論如何保障老舊核電安全與延役成本 。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，屆齡應該除役的核電廠發生意外的機率也是最高，國民黨立委想要強行修法讓這些老舊核電廠延役，無疑置國人性命與國家安全於不顧。更換設備以及必要的安檢需要多少時間 ？需要多花多少經費 ? 台電應該說清楚講明白，讓國人在資訊充分公開透明的情況下討論，而不是任由別有用心的立委修法。

台灣環境保護聯盟會長、教授謝志誠教授指出，去年國會改選，向來支持核電的國民黨取得國會多數席次後「振興核電」儼然成為藍白聯手的使命，修法閹割攸關核安風險評估與審查所需要的前置時間，也否定以前國民黨與馬英九宣布核一、核二及核三不再延役的政策承諾，3座老舊核電廠的位置都鄰近活動斷層，卻還要裝傻面對活動斷層的巨大風險，繼續僥倖延役20年。

地球公民基金會媒體行銷部主任鄧宇佑指出，環境團體已針對此多次提出包括斷層事證、核電廠的耐震補強跟核廢料處置等，國民黨卻一律避而不談，口口聲聲要推動非碳家園、核電延役，但至今看不到提出任何務實的解決路徑 。

台灣蠻野心足生態協會專聯律師蔡雅瀅說，上周五緬甸發生規模8.2強震，導致多處建物倒塌與大量人員傷亡，美國要求核電廠不能蓋在活動斷層8公里範圍內，而我國核一、二、三廠均不符合該項要求，應先修核安三法，包含擴大核子事故緊急應變計畫區、增訂核電廠選址條件、完備核子事故損害賠償等，再討論應否延役。

主婦聯盟環境保護基金會專員唐偉傑指出，台海局勢日趨緊張，核電廠作為重要基礎設施，在戰爭或突發事件中極可能成為攻擊目標或被敵方占領，甚至發生難以想像的核災事故，台灣不缺更安全、更可行的能源選擇。

全國廢核行動平台呼籲，面對核電延役高成本與高風險問題，提案的藍白立委應負起責任，不應只遵從黨意為核電廠延役解套，如果強行在立法院通過核安爭議法案，將危害人民權益。

核電

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