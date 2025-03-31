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台積電2奈米擴產 陳其邁：很多台積人回高雄緊握我的手

經濟日報／ 記者尹慧中/高雄即時報導
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影

高雄市長陳其邁31日出席台積（2330）2奈米高雄擴產典禮上提到，「很多台積人回到高雄緊握我的手說終於可以回到故鄉貢獻心力」，讓鐵鏽之都變科技城市。他並透露像是台積資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清、台積先進技術暨光罩工程副總經理張宗生等也都是高雄囡仔。

陳其邁致詞說，「今天三個感謝，感謝賴總統，感謝各大廠商中油的幫忙、南科與經濟部的幫忙，半夜常常接到我的電話，電話騷擾不斷持續協調工作與建廠事宜，也特別感謝前經濟部長王美花，現在是高雄市政顧問，一直指導給我們指指點點，讓高雄南部鄉親共同期盼市政府會做最堅強後盾」。

陳其邁也感性說，「前天下午我還帶著同仁站在半屏山上看著高雄從鐵鏽之都變科技城市」，大家為了美好未來一起努力，預祝台積擴廠成功，高雄加油、台灣加油、台積加油。

台積電 陳其邁

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