台水提交水價檢討報告 經濟部：一定顧及民生物價

台灣水價31年未調整，台水今天將向經濟部提交水價檢討報告。經濟部次長賴建信表示，經濟部收到報告後，會仔細檢視台水如何從各面向增進經營效率，讓財務更健全，且不會預設任何立場，一定會穩定民生物價、照顧弱勢。

台灣水價31年未調整，行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，請經濟部啟動合理檢討，經濟部長郭智輝並指示台灣自來水公司在3個月內提出水價調整檢討報告，台水將於今天向經濟部提交報告。

賴建信今天列席立法院經濟委員會就「2025年防洪抗旱計畫」進行報告並備質詢，國民黨立委呂玉玲、張嘉郡等立委關切水價議題。

賴建信表示，台水將在今天提交檢討報告，經濟部對於公用事業包含民生所需水電價格方面，除了要讓國營事業有健全財務體質，也要考慮對物價衝擊，待收到報告後，會仔細檢視公司治理，從各方面節省支出減少虧損，讓經營更有效率，所有促使財務更健全方案，經濟部均會全力檢討。

目前台水水價分4段，第1段10度以下，每度7.35元；第2段11到30度，每度9.45元；第3段31到50度，每度11.55元；第4段51度以上，每度12.075元。

呂玉玲詢問，2023年一份水價報告，曾提出要增加水費級距與差價，未來會分幾段。賴建信回應，經濟部對台水報告不預設立場與框架，如此才可客觀看到任何改善財務結構可能，當然優先前提是照顧民生、不影響物價。

呂玉玲也呼籲在不要影響民生用水範圍內調整級距，若要增加級距也要先和產業溝通，以減緩衝擊。

張嘉郡質詢表示，假設要漲價，是否如節能設備一樣，也規劃節水設備更新補助。賴建信表示，過去實施過，待台水提出報告後會整體評估，請台水、水利署納入考量。至於學校、老人長照機構等公益社福設施，是否會納入凍漲，賴建信強調，一定會考量穩定民生、照顧弱勢原則。

張嘉郡指出，調漲水價必須要有透明時程、完整評估與充分說明，但若檢視管線漏水率，台水「每年會漏掉一個石門水庫」，與其漲價不如先補漏洞。

賴建信回應，實施第一期降漏計畫後，漏水率已從過去超過20%，現已降至11%左右，卓榮泰也提到降漏是重要目標，民國114年起也提出新降漏計畫，目標降至10%以下；他補充，台水管線如血管，改善到最後每投資1元，改善效果會進入高原期、意即趨緩。

此外，水利署目前針對每月用水9000度以上大用戶，另有開徵3元耗水費。賴建信在回應國民黨立委謝衣鳯質詢時表示，目前全台約1600戶用戶被課徵耗水費，用於專款專用輔導廠商節水、或枯水期用水調度；耗水費用途與水價基於使用者付費原則調整不同，無法以開徵耗水費替代水價合理化。