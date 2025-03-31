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川普將開徵對等關稅 經貿辦：已研擬多面向因應方案

中央社／ 台北31日電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普將實施對等關稅，行政院長卓榮泰昨天與副院長鄭麗君及台美經貿工作小組成員向賴總統報告整備工作。行政院經貿談判辦公室說，行政院台美經貿小組2個月來已完成關稅情境分析及衝擊評估，研擬多面向因應方案。

行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿表示，美國總統川普（Donald Trump）宣布，可能在4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅。行政院長卓榮泰昨天偕同鄭麗君及台美經貿工作小組成員，向總統賴清德完整報告小組為因應此情勢的整備工作，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。

行政院經貿談判辦公室說，因應川普當選後可能的美國新政，行政院去年11月就依卓榮泰指示，由鄭麗君主持台美經貿工作小組。尤其，針對川普政府所提貿易政策及可能對等關稅，行政院台美經貿小組2個月來已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。

行政院經貿談判辦公室表示，行政院未來將持續密切關注美國最新政策措施，積極規劃相應的因應方案，並適時說明。

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