新台幣匯率重貶逾1角、盤中失守33.2元 改寫楊金龍任內新低價

美國將在4月2日實施對等關稅；根據路透報導，美國總統川普30日進一步表示，4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家，國內股匯市雙雙下殺，台股盤中大跌逾700點、失守21,000點，新台幣匯率接近午盤時狂殺1.23角，落於33.22元附近，改寫央行總裁楊金龍上任以來的新低價紀錄。

關稅陰霾籠罩下，美股上週五重挫，台股今天盤中也受到拖累大跌逾700點，連續摜破21,000點、20,900點。熱錢大舉撤出，導致新台幣匯率早盤開低走低，接近午盤時大跌1.23角，約在33.22元，為2016年3月以來、逾九年來的最低水準。