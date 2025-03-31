因應美方4月2日公布對等關稅案 經貿辦：備妥因應方案
因應美方擬在4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅，行政院長卓榮泰30日已偕副院長鄭麗君及台美經貿工作小組成員，向賴清德總統完整報告小組為因應此情勢的整備工作。行政院經貿辦指出，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。
因應美國川普總統當選後的新政上路，行政院於去年11月依卓揆指示，由鄭麗君主持台美經貿工作小組。
針對美國川普政府所提貿易政策及可能的對等關稅，經貿辦指出，政院台美經貿小組兩個月以來已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。政院未來將持續密切關注美方最新政策措施，積極規劃相應的因應方案，並適時說明。
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