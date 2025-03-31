因應美方4月2日公布對等關稅案 經貿辦：備妥因應方案

因應美方擬在4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅，行政院長卓榮泰30日已偕副院長鄭麗君及台美經貿工作小組成員，向賴清德總統完整報告小組為因應此情勢的整備工作。行政院經貿辦指出，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。

因應美國川普總統當選後的新政上路，行政院於去年11月依卓揆指示，由鄭麗君主持台美經貿工作小組。