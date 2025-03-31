因應美方4月2日公布對等關稅 經貿辦：積極規劃因應方案

美國總統川普於2月對外宣布，可能於4月2日對外國貿易夥伴課徵對等關稅。行政院經貿辦指出，台美經貿小組二個月以來已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。政院未來將持續密切關注美方最新政策措施，積極規劃相應之因應方案，並適時說明。

行政院長卓榮泰已於30日偕同副院長鄭麗君及台美經貿工作小組成員向總統完整報告小組為因應此情勢之整備工作，未來會持續密切掌握最新情勢發展，備好各項因應方案。

因應美國川普總統當選後可能的美國新政，政院於2024年11月即依卓榮泰指示由鄭麗君長主持台美經貿工作小組。尤其，針對美國川普政府所提貿易政策及可能之對等關稅，政院台美經貿小組二個月以來已完成關稅情境分析及衝擊評估，並研擬多面向因應方案，給予產業有力支持與協助。政院未來將持續密切關注美方最新政策措施，積極規劃相應之因應方案，並適時說明。