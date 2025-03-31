2月製造業景氣燈號重回持平綠燈 關稅戰恐阻礙產業復甦

台灣經濟研究院31日發布2月製造業景氣，製造業景氣信號值由1月的10.71分，增加4.29分至2月的15.00分，促使燈號由代表景氣低迷的黃藍燈重回代表景氣持平的綠燈。

台經院分析，2月製造業景氣燈號變燈，主因受惠於高效能運算與AI應用需求強勁，部分客戶因應美國關稅變數提前拉貨，加以上年同期適逢農曆春節長假，比較基期較低，再加上製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比轉好，推升需求、原物料投入與經營環境等面向指標表現，惟各產業景氣表現仍呈現分歧。

儘管2月製造業景氣轉好，台經院仍示警，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，亦阻礙國內產業的復甦腳步。

以汽車關稅為例，若關稅擴及至汽車零組件，對台影響相對較大，根據台灣車輛工業同業公會統計，有超過五成的台灣汽車零組件出口至美國，部分業者可能調漲售價以因應營運壓力，恐抑制短期內消費者換購意願，加上國內車市買氣疲弱，將影響汽車零組件業表現。

此外，台經院還提到，川普關稅新政對大陸經濟影響漸顯，加上石化原料供給過剩，壓抑價格走勢，同時，大陸進口替代效應加劇，持續中止對我國部分石化原料的關稅減讓，進一步影響我國對大陸出口。另東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響包括國內化學相關產業的景氣表現。近期川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，須持續觀察。

台經院指出，由於美國川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國亦接連反制，全球貿易政策風險升溫，導致美歐央行相繼下修其經濟預測並上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力。

為排除春節月份差異影響，台經院表示，觀察今年前兩月平均數據可見，產業景氣表現仍呈現分歧。

其中，資通訊相關產業續展現強勁動能，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業維持代表景氣揚升的黃紅燈。傳統產業中，機械設備業與電力設備業則維持景氣持平的綠燈水準。然而，化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受到內外需求疲弱影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，令景氣燈號多處於低迷的黃藍燈或衰退的藍燈，顯示傳統產業景氣回溫力道仍待觀察。