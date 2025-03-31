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2月台經院製造業景氣燈號轉為持平的綠燈 關稅戰阻礙產業復甦

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
受去年春節落點不同，基期偏低，2月台經院製造業景氣燈號轉為持平的綠燈。圖/台經院提供
受去年春節落點不同，基期偏低，2月台經院製造業景氣燈號轉為持平的綠燈。圖/台經院提供

台經院今天發布2月台經院製造業景氣燈號，由於農曆春節落點與去年不同，去年基期相對偏低，帶動製造業各項指標年增率明顯回升，製造業景氣信號值增加4.29分至15.00分，燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為景氣持平的綠燈。若排除春節影響，今年前兩月平均數據顯示產業景氣表現仍呈現分歧。

由於美國擴大關稅措施加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，可能阻礙國內產業復甦腳步。

台經院指出，隨著美國川普關稅政策頻繁調整，貿易對手國也接連反制，全球貿易政策風險升溫，導致美歐央行相繼下修其經濟預測並上調通膨預期，增添全球經濟下行壓力。國內製造業受惠於AI、高效能運算等商機持續發酵，加以上年同期適逢農曆春節長假，比較基期較低，使得出口與製造業生產指數年增率明顯擴增，且進口與外銷訂單年增率由負轉正，製造業廠商對當月景氣表現看法較上月調查相比轉好，推升需求、原物料投入與經營環境等面向指標表現。整體製造業景氣信號值由1月10.71分上升至15.00分，景氣燈號重回綠燈。

台經院分析，受農曆春節落點不同使2月工作天數增加，基期相對偏低，帶動製造業各項指標年增率明顯回升，2月景氣燈號重回至代表景氣持平的綠燈。排除春節影響，今年前兩月平均數據可見，產業景氣表現仍呈現分歧。資通訊相關產業續展現強勁動能，電子零組件業與電腦、電子及光學製品業維持代表景氣揚升的黃紅燈。

傳統產業中，機械設備業與電力設備業則維持景氣持平的綠燈水準；然而，化學材料、化學製品、金屬基本與金屬製品等產業，受到內外需求疲弱影響，相關出口、外銷訂單與生產續呈衰退，令景氣燈號多處於低迷的黃藍燈或衰退的藍燈，顯示傳統產業景氣回溫力道仍待觀察。

展望未來，外部不確定性持續升高，特別是美國擴大關稅措施，加劇全球貿易緊張，衝擊企業投資信心與供應鏈布局，亦阻礙國內產業的復甦腳步。以汽車關稅為例，若關稅擴及至汽車零組件，對台影響相對較大，根據台灣車輛工業同業公會統計，有超過五成的台灣汽車零組件出口至美國，部分業者可能調漲售價以因應營運壓力，恐抑制短期內消費者換購意願，加上國內車市買氣疲弱，將影響汽車零組件業表現。

此外，川普關稅新政對中國經濟影響漸顯，加上石化原料供給過剩，壓抑價格走勢，同時中國進口替代效應加劇，持續中止對我國部分石化原料的關稅減讓，進一步影響我國對中國出口。另東南亞與印度也面臨美國對等關稅威脅，對當地經濟與製造業需求形成壓力，間接影響包括國內化學相關產業的景氣表現。近期川普關稅政策成為影響國內外經濟表現的關鍵變數，須持續觀察。

景氣燈號 製造業 關稅

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