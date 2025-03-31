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核電延役關鍵在核廢料？ 核安會：還未找到最終處置場

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，他批評民進黨「搞失蹤、搞神隱」，沒有行政院版本、沒有民進黨版本，今天也擺個倒數計時器，希望民進黨可以在會上提出臨時動議。記者李成蔭／攝影
國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案，他批評民進黨「搞失蹤、搞神隱」，沒有行政院版本、沒有民進黨版本，今天也擺個倒數計時器，希望民進黨可以在會上提出臨時動議。記者李成蔭／攝影

為讓核電廠能在安全無虞情況下延役，國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案。核能安全委員會主委陳明真表示，在安全、有共識、核廢料可處理情況下由經濟部及台電決定是否使用核電，不過目前「最後一哩路」是核廢料最終處置場還未找到。

葛如鈞於會前受訪時表示，目前超過八成能源都來自境外運入，若極端情況發生，能源安全將岌岌可危，更別說AI（人工智慧）發展，用電年增3%至30%，但去年機組關掉一台，5月17日可能關掉最後一台核電機組，減了3%發電量再減3%，國內用電需求再增加，電力卻持續減少，衝擊能源、經濟及國家安全。

葛如鈞表示，核管法22年沒有修正，過去規定40年限，在全世界也已經有非常多核電廠運行超過40年，都安全無虞，全世界核電發展也都在網復興道路走，因此也跟核安會不斷討論，可以確定在安全無虞情況下盡快延長核電廠使用期限。

葛如鈞批評，過去至今已經有立委提出10個核管法修正草案，但沒看到民進黨發言「搞失蹤、搞神隱」，沒有行政院版本、沒有民進黨版本，可以如此把全世界低碳能源完全當作不存在，還在搞意識形態，所以今天也擺個倒數計時器，希望民進黨可以在會上提出臨時動議，請大家協尋民進黨委員。

陳明真表示，核電廠要不要繼續運轉，應以核電保證安全、核廢料可以處理、社會要有共識等三條件做討論，若都符合， 再由經濟部、台電決定是否繼續使用核能或者新的核能；核安會只是監管單位，任務是確保核電安全及核廢料安全處置。

陳明真提到，國內高階核廢料是放在乾式貯存槽，將來跟全世界同步處理，低階核廢料則是放在核電廠內部或蘭嶼，這當中還差最後一哩路，就是最終處置場還沒有找到；現在已有新的核廢料專責機構，他們會負責跟社會做好溝通工作及後續相關處理。

為讓核電廠能在安全無虞情況下延役，國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案。記者李成蔭／攝影
為讓核電廠能在安全無虞情況下延役，國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞今排審「核子反應器設施管制法」第六條條文修正草案。記者李成蔭／攝影
核能安全委員會主委陳明真。記者李成蔭／攝影
核能安全委員會主委陳明真。記者李成蔭／攝影

核廢料 核電

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