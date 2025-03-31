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針對美對等關稅 卓揆已向賴總統匯報因應方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國近日即將推出對等關稅措施，行政院長卓榮泰30日傍晚，偕同副院長鄭麗君及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案的整備工作。

總統府發言人郭雅慧表示，這項簡報中，行政院卓院長及團隊成員，分別就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，以及預應方案之整備，向總統進行報告。

賴總統感謝卓院長及行政團隊在過去幾個月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性。賴總統也請卓院長、吳秘書長帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

國安 美國 關稅

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