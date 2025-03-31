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卓榮泰報告川普關稅因應方案 總統：確保經濟穩定

中央社／ 台北31日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

美國總統川普將實施對等關稅，行政院長卓榮泰30日傍晚偕同台美經貿工作小組等成員，前往總統官邸報告最新情勢與因應方案。總統府今天說，總統要求行政及國安團隊，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，務必給有力的支持與協助。

針對美國近日即將推出對等關稅措施，卓榮泰30日傍晚偕同副院長鄭麗君及「台美經貿工作小組」等成員前往總統官邸，向總統賴清德報告最新情勢及政府團隊現階段各項評估及因應方案的整備工作。

總統府發言人郭雅慧今天表示，這項簡報中，卓榮泰及團隊成員分別就美國即將推出的對等關稅等相關措施，針對可能的各種稅率與措施等不同情境，進行模擬及推估可能的衝擊影響，以及預應方案之整備，向總統進行報告。

郭雅慧說，總統感謝卓榮泰及行政團隊在過去幾個月來的努力，和國安團隊合作無間，應對全球經濟與金融的各種不確定性。總統也請卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮帶領行政及國安團隊，持續掌握最新情勢，縝密評估分析，以做出最好的因應，確保國家利益與經濟金融的穩定及發展，對於可能受到衝擊影響的產業，也務必給有力的支持與協助。

卓榮泰 國安會 團隊

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