快訊

今明多雨北台濕冷注意保暖 周三起轉晴回溫周末需觀察

聯合報最新民調 4成7民眾反對大罷免 4成3贊成

安聯投信：AI 供應鏈將不再同步上漲 公司在供應鏈角色及競爭力成關鍵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI應用端百花齊放後所需的算力需求，預期仍是支撐未來成長動能關鍵來源，中長期看好AI將提升企業生產力，並有利於台股硬體供應鏈的看法不變，但上半年有組裝良率問題影響出貨，下半年則因認證供應商名單變多而將出現降價壓力，AI供應鏈將不再是同步上漲，明辨個別公司在供應鏈角色及競爭力將成為選股績效關鍵。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期市場氛圍保守，一方面持續受到川普再度揮舞關稅大刀等政策不確定性影響，投資人屏息等待對等關稅4月2日明朗，加上清明連假在即，加重觀望氣氛、壓抑買盤，成交量動能相對疲軟。

安聯投信台股團隊表示，就國際情勢上，川普就任美國總統後，市場原先期待其優先採取減稅政策以帶動股市，但川普反而選擇關稅議題及俄烏戰爭為初期施政主軸，尤其關稅議題使市場不確定性升高，風險資產紛紛走跌，一時之間資金流動對股市影響凌駕於基本面變化。

但就對等關稅可能的潛在影響，安聯投信台股團隊表示，根據安聯投信台股團隊與供應鏈訪談顯示廠商多已有廠區調整計畫，只待客戶指示即可啟動，關稅對廠商獲利影響僅屬短期，心理面衝擊高於實質面。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，景氣仍有望溫和復甦，中長期企業獲利走高有利股市表現的看法，其中主要成長性較大者仍為AI相關，消費性電子持平、約個位數成長；但短期在美國政策走向難以預期下勢必波動加大。

安聯投信台股團隊表示，中國大陸DeepSeek推出低成本開源模型後，市場對於AI應用是否需如同過往般地加大投資力道看法出現分歧，但目前AI應用仍以文字為主，影像、聲音乃至未來的機器人或自動駕駛都尚未成熟，此時斷言AI投資高峰已過言之過早。

就政策面，安聯投信台股團隊表示，現階段聯準會官員因對新政府的政策能見度低，故傾向對利率政策持模糊態度，等待關稅政策實施後觀察更多數據再做進一步調整，受此影響，市場未來幾個月也將依經濟數據及政策變化反覆震盪調整。

AI 台股 關稅

延伸閱讀

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

WSJ：台積擴大投資美台關係回暖 台灣拿川普當靠山信心增強

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

川普關稅戰來襲…逾兆富豪大戶資產 投資要轉向了

相關新聞

台版CBAM動了 拚年底申報…環部已啟動三大前置作業

儘管歐盟碳邊境調整機制（CBAM）傳出可能延後實施，台版CBAM近期已啟動三大前置作業，包含相關數據盤點、徵求研究標案、...

加密演算法10年內淪陷 量子密碼學對決新資安威脅

數位化時代，萬事萬物都需要密碼，字母大小寫、數字彼此交錯，複雜度愈高、愈不容易破解。然而，量子電腦的高速運算，卻有望在極短時間內，破解現有密碼，也因此，早從20年前，就有不少密碼學家開始研究後量子密碼學，現在，只要用上這套全新加密模式，即使再強的量子運算也很難破解，為機密資料更增添安全性。

高碳洩漏產業 6月前放榜

碳費制度今年起上路，高碳洩漏風險產業初期碳費可享有兩折優惠，不過環境部尚未公告哪些產業可入列。

府院關注物價穩定 水價調漲 下半年再說

台水水價檢討報告今（31）日將送經濟部，若以台水營運打平為目標，水價平均要漲26%，檢討方向預計包括增加級距、10度以下...

日圓貶值、陸客無法來台 昇漢旅行社傳停業

昇漢旅行社傳停業，國內的觀光業者指出，昇漢旅行社專做入境旅遊為主，自解封之後，受到台幣強勢、日圓貶值不利來台觀光；再加上...

本周台股／跌勢無止境？迎戰關稅風暴、外資撤退成挑戰

台股上周在多重因素影響下，持續走弱，周五指數因美國課徵汽車關稅的消息大幅下跌。台股加權指數終場下跌348.87點，收在21602.89點，跌幅達1.59%，周線再度收黑，單周下跌606.21點，跌幅達2.73%，市場人氣低迷，日均成交量也下降至2672.48億元。專家分析，市場待4月2日川普政府公布對等關稅實施細項後逐漸明朗，近期應選擇防禦型個股布局，接下來將進入股東會與除息旺季，可觀望除息行情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。