府院關注物價穩定 水價調漲 下半年再說

經濟日報／ 記者江睿智余弦妙／台北報導
台水水價檢討報告31日將送經濟部，若以台水營運打平為目標，水價平均要漲26%，檢討方向預計包括增加級距、10度以下不調以穩定民生等。聯合報系資料照
台水水價檢討報告31日將送經濟部，若以台水營運打平為目標，水價平均要漲26%，檢討方向預計包括增加級距、10度以下不調以穩定民生等。聯合報系資料照

台水水價檢討報告今（31）日將送經濟部，若以台水營運打平為目標，水價平均要漲26%，檢討方向預計包括增加級距、10度以下不調以穩定民生等。台水昨日僅表示，不評論外界所傳調漲內容。

針對水價，行政院長卓榮泰雖指示台水檢討並提出報告，但他日前也表示「時機未定」。知情人士表示，府院關注物價穩定，上半年水價調漲機率低，至少要等到下半年，才會重新再來思考水價問題。

台灣水價31年未調整，行政院長卓榮泰今年1月呼籲全民面對合理水價，請經濟部啟動合理檢討。經濟部長郭智輝並指示台水公司在三個月內提水價調整檢討報告，台水今日將送交報告給經濟部。台水表示，後續水價調整與否，配合經濟部指示辦理。

因台水公司提出水價檢討報告，引發外界認為水價將調高，對此，經濟部水利署曾公開表示，檢討報告並不代表水價調漲方案，只是政策決策的基礎，強調一定會做最充分考量。

依台水財務報告，台水現在平均每度水價僅9.24元，每賣一度水就虧2.45元，台水若要打平，水價平均每度要調26%。

據了解，未來檢討水價有兩大方向，一是增加水價級距。目前台水水價分四段、北水處轄下的台北市水價是五段制，因此調整重點會放在增加級距。去年曾規畫，擬將級距從四級調高到七級；此外，也可能再為耗水費大戶增加一級9,000度以上，以整合現行耗水費徵收。第二是仿電價調整方式，穩定民生用水，第一段用水10度以下凍漲，如此估計約有六成用戶不受影響；其餘級距則會採用水愈多、調幅愈高原則。

目前台水水價分四段，第一段為10度以下，每度7.35元；第二段為11到30度，每度9.45元；第三段為31到50度，每度11.55元；第四段為51度以上，每度12.075元。相較於台北市北水處200度以上，每度拉高到14元、1,000度以上拉高至每度20元以上，台水水價有很大調整空間。

台水2024年稅後虧損39.49億元，估今年再虧59.34億元、可能寫下單年最高虧損紀錄。

水價 調漲

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