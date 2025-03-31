高碳洩漏產業 6月前放榜

碳費制度今年起上路，高碳洩漏風險產業初期碳費可享有兩折優惠，不過環境部尚未公告哪些產業可入列。

環境部氣候變遷署表示，將以行政院主計總處最新的產業關聯表為基礎，4月與經濟部討論高碳洩漏審查原則，預計初稿最慢6月前出爐。

依照碳費收費規定，事業取得中央主管機關核定之自主減量計畫，並經審查認定屬高碳洩漏風險行業，在第一期（前三年）排放量可享有兩折優惠，對排碳大戶而言可說是不小的折扣。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，主計總處去年底公布最新版本產業關聯表，氣候署以此為標準，參考歐盟方式，以每一個產業進出口金額計算貿易密集度，再對照2023年排放量資料，算出產業別高碳洩漏風險，預計4月會與經濟部產發署展開進一步討論，訂出高碳洩漏審查原則。

她也提醒，依照收費辦法，排碳大戶在今年6月30日前需提出自主減量計畫，才能申請審查適用高碳洩漏風險行業，鼓勵業者在審查原則出來前，要先提出自主減量計畫，未來在初稿公布後才有機會適用高碳洩漏風險事業係數。