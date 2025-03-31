台版CBAM動了 拚年底申報…環部已啟動三大前置作業

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
儘管歐盟碳邊境調整機制（CBAM）傳出可能延後實施，台版CBAM近期已啟動三大前置作業。圖／聯合報系資料照片
儘管歐盟碳邊境調整機制（CBAM）傳出可能延後實施，台版CBAM近期已啟動三大前置作業。圖／聯合報系資料照片

儘管歐盟碳邊境調整機制（CBAM）傳出可能延後實施，台版CBAM近期已啟動三大前置作業，包含相關數據盤點、徵求研究標案、規劃產業座談，環境部官員表示將觀察國際情勢，目前仍朝今年底前要求進口產品申報碳含量為目標。

歐盟CBAM已於2023年10月生效，第一階段納管鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力等五大高碳排產業共248項產品，這些產品進口歐盟須依規定申報碳含量，今年底前為過渡期，規劃在2026年起須購買並支付CBAM憑證；英國CBAM預計自2027年開始實施，2028年開始申報，列管包括鋼鐵、鋁、肥料、水泥等產品，依照規劃將直接繳交產品碳稅。面對國際間紛紛規劃CBAM，國內水泥、鋼鐵業者出口到歐盟時，就必須面對CBAM，產業界不斷向台灣政府喊話，呼籲建立台版CBAM制度，才能保護國內產業，同時避免碳洩漏風險。

歐盟、英國、台灣CBAM進度比較
歐盟、英國、台灣CBAM進度比較

為建立雙邊制度，讓進口至國內產品也有相對應管制，環境部著手設計「台版CBAM」，預計自今年底將展開碳含量申報。

環境部近期已悄悄展開前置作業，包含數據盤點、徵求研究標案等。環境部官員坦言，最近國際情勢變動、消息很多，像是歐盟CBAM正式上路時間，傳出可能延後一年，也就是延至2027年，更傳出歐盟考慮調整申報對象，縮減至原計劃的兩成，只針對占整體碳排放量97%的碳排大戶才要購買憑證。

氣候變遷署官員也說，氣候變遷署持續與歐盟、英國間保持聯繫，歐盟啟動「簡化版CBAM」，英國版CBAM也持續徵詢公眾意見，氣候署近期也與國內水泥業開會討論，持續與產業對話，聚焦未來台版CBAM到底要規範哪些類別產品，今年要啟動申報，必須先討論出哪些產品受影響。

除與業者對話，官員表示，同時也會開始與經濟部、財政部等相關部會討論實施細節，包括要如何與目前碳費制度配合、調整高碳洩漏風險係數制度等；或是如何設計台版CBAM制度，才不會遭貿易對手國質疑，進而引發貿易紛爭，這些都是在今年底申報前，必須事先釐清的問題。

歐盟 環境部 英國

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