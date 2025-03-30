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日圓貶值、陸客無法來台 昇漢旅行社傳停業

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

昇漢旅行社傳停業，國內的觀光業者指出，昇漢旅行社專做入境旅遊為主，自解封之後，受到台幣強勢、日圓貶值不利來台觀光；再加上陸客觀光未開放，昇漢近年來業務量急速減少，今年以來已有一些高階主管轉職其他旅行社。

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰日前就指出，2024年台灣出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元，台灣旅遊市場長期「入不敷出」，旅遊業恐進入艱困期。

根據經濟部商業司登記，昇漢旅行社資本額為3600萬元，公司的官網提供的資料，主要以經營外國人來台旅遊企劃與接待，主要又以日本旅遊團來台觀光及大陸人士來台旅遊一條龍式服務等。

賴正鎰日前就表示，台灣觀光復甦速度落後，另外建議，包括觀光署國際宣傳預算應從每年12餘億元至少增為30億元，提升國際觀光客來台旅遊，尤其要多用短影音拍出台灣之美與感動的故事，透過網路行銷全球；缺乏陸客也是關鍵問題，台灣卻獨缺大陸這一大塊觀光拼圖，他呼籲政府應儘快開放兩岸團客及自由行，挽救國內旅遊業生計。

根據統計，2024年來台約785.8萬人次，雖較2023年的648.7萬人次，年增21%，但2023年全面開放邊境的第一年，僅回復到2019年的來台人數約五成五，近兩年入境以東南亞國家最多，其中又以星、馬為主；去年日本來台人數有增加，接近港澳入境人數，均約131萬餘人，分別二、三名，相較於亞洲鄰近觀光旅遊國家，台灣觀光動能真的恢復太慢了。

旅行社 觀光

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