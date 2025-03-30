川普課徵汽車進口關稅 市場看好東陽、胡連等受惠

美國總統川普將課徵汽車進口關稅25%，於4月2日開始實施，市場法人以不利於美國車市銷量表現來解讀，且各車廠面臨成本上漲壓力中，東陽（1319）、胡連（6279）等汽車零組件供應鏈將受惠。

川普宣布將於4月2日對進口汽車徵收關稅25%，關稅適用於進口乘用車（轎車、SUV、跨界休旅車、小型貨車、貨車）和輕型卡車，並包含關鍵汽車零件（引擎、變速箱、動力總成零件、電氣電子零件等），此次課稅為全球性課徵，且無例外性案例。

法人機構表示，美國市場銷售的汽車中，約50%來自於美國本土製造。根據美國白宮釋出的聲明文件顯示，美國本土製造的汽車國產化比重約40%~50%，而在進口汽車中，約一半來自於墨西哥和加拿大，另一半來自於其他主要汽車生產國。其中，日本、韓國、德國為最大來源國，英國、義大利、瑞典進口量較少。課徵關稅將導致美國市場新車價格上揚。

此次川普欲以關稅來逼迫車廠提高在美生產比重。但以關稅25%來看，由於美國本土製造生產成本相對較高，且此次課稅範圍包含關鍵零組件，車廠將會逐步提高在美生產比率，但調整速度可能會低於川普期望。預期車廠多將以調漲車價因應。

根據研調機構統計，川普若課徵關稅，新車價格恐平均上漲3,000~4,000美元，新車價格上揚將會壓抑消費者購買意願。川普表示計畫利用關稅稅收，來補助美國製造的新車貸款利息，這將拉升一部分需求。但短期美國車市需求將相對下滑。

研調機構原先預估2025年全球汽車銷量9,140萬台，年增1.7%。以美國車市約占全球車市比重20%來看，若受關稅影響，美國新車銷量下滑10%，將導致2025年全球車市持平到小幅下滑。

分析師指出，美國汽車關稅不利於美國車市及車廠營運表現，但對國內相關供應鏈來說，東陽將受惠於AM市場需求增長，且新車價格提升將提高消費者修車意願，關稅清單看起來未包含碰撞件，皆有利於營運表現。

胡連銷售市場多元化，且主要的中國市場成長力道最佳，銷美產品（鏟雪車相關）應該未屬關稅清單，受到影響程度相對有限。

宇隆（2233）、智伸科（4551）分別有機器人及AI伺服器新產品、醫療產品出貨回升挹注，受關稅影響的比重有限。