打造台版星鏈 TASA擬斥25億攜業界發射低軌通訊衛星

國科會國家太空中心（TASA）今年端出新計畫，擬投入新台幣近25億元預算，攜手業界研製4顆低軌通訊衛星，最快2029年升空，逐步形成台灣「星網」，也就是台版星鏈，除將進行衛星之間光通訊技術驗證，也有望與國內產學界的6G NTN地面設備等測試連線。

俄烏戰爭打響美國太空服務公司SpaceX「星鏈」（Starlink）名號，地球另一端的台灣，近年除積極與國際衛星營運商洽商衛星通訊服務，國科會轄下TASA亦正透過政府、民間合作方式，布建台灣自主通訊衛星網絡。

繼COVID-19疫情之前展開的B5G低軌通訊衛星實驗型計畫，國科會今年起正式啟動「通訊衛星製造產業化平台」計畫，其中，將由TASA協助得標的台灣廠商，進行衛星系統設計、製造、整合與測試，打造4顆低軌通訊衛星，4顆衛星研製加發射總預算預計匡列24.9億元。

同時，經濟部也將透過計畫鼓勵廠商投入研發，補助衛星通訊產業的預算則匡列8.9億元。

據規劃，這4顆低軌通訊衛星最快2029年發射，在約600至650公里高度的低軌道上運行5年，將延續B5G實驗計畫2顆衛星的技術規格，也會持續扮演產業界進行地面設備與低軌衛星端對端（End-to-end）通訊性能在軌驗證的場域。

相較B5G實驗計畫的2顆衛星，產業化平台打造的4顆衛星將新增2大工作項目，包含「衛星間通訊換手」（Hand-Over）及「星間光通訊」（Inter-SatelliteOptical Communication）技術驗證；同時，盼可支援6G NTN（Non-Terrestrial Networks）地面設備技術研發的驗證測試。

所謂衛星間通訊換手，是指當一顆衛星將離開其覆蓋範圍或無法維持連線時，把通訊鏈路「傳球」給另一顆衛星，確保連線不會中斷。

此外，事實上，目前大多數衛星仍依賴射頻（RadioFrequency）訊號進行資料傳輸，且許多傳統系統需透過地面站轉發訊號，影響整體傳輸效率。相比之下，星間光通訊技術利用雷射光可在太空真空環境中傳輸的特性，直接在衛星之間建立高速鏈路，減少對地面站的依賴，進而降低訊號延遲。

由於雷射光頻率遠高於射頻，其頻寬更大，可支持更高的數據吞吐量，雷射訊號也較不易被外界截取或干擾，使星間光通訊成為Starlink、Amazon Kuiper等國際衛星計畫積極部署的關鍵技術。

根據規劃，此案將採公告招標評審標方式，選出最優前4名廠商簽約，履約包含兩階段，首先是「衛星系統設計」，並於完工後以設計審查方式，選出審查分數最高的前2名，進入第2階段的「衛星製造與驗測、衛星發射與在軌操作」，這2間具備衛星製造資格的台廠，將分別打造出2顆低軌通訊衛星，即合計一共4顆。

這4顆衛星發射後，需驗證通訊酬載在軌功能、與地面設備通訊功能等執行狀況，通過審查後，將連同網路通訊控制系統，一起交付給TASA進行後續維運。

由於通訊衛星製造產業化平台核心目標是為台廠「練兵」，並串連帶動國內低軌通訊衛星上下游供應鏈，因此規定外國供應廠商不可參與投標，且由於涉及國家安全，亦不允許中國地區供應廠商、第3地區含陸資成分供應廠商，及在台陸資供應廠商參與。

另外，B5G計畫發展策略為2顆實驗衛星，名為1A、1B。根據TASA規劃，首顆B5G低軌通訊衛星1A，將在2027年升空，總重量約400公斤，將部署在高度約600公里的低地球軌道。