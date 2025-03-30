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五天假修法 藍拚本會期三讀
國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，力拚在5月1日歸還五天假。國民黨立院內政委員會召委牛煦庭表示，是否能在五一勞動節三讀，藍營內部已取得共識，關鍵在民進黨態度，若明（31）日委員會審查朝野無共識，將面臨一個月協商冷凍期，時程上就來不及，但無論如何本會期一定會完成三讀；民眾黨立院黨團也表態支持。
國民黨本會期推動還假於民，幾乎近半國民黨立委提出相關修法版本，為加速立法程序，牛煦庭先和黨內溝通，整合五天放假日，包括9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假，並提出修正動議版本，已獲全體國民黨立委簽名。
牛煦庭說，委員會多花一點時間討論沒有問題，國民黨也會用最開放心態，呈現不同觀點，這本就是鼓勵多元文化具體展現，但如果民進黨只想拖延，那就是另外一回事，他們會用強勢手段將法案送出委員會，所以就算明天沒有共識，他也會盡可能在冷凍期過後盡速讓法案三讀。
至於是否擔心民進黨立院黨團不斷杯葛院會，拖延施政總質詢時間，影響到法案三讀時間？牛煦庭說，國民黨的民生法案不只還假於民，也有還錢於民，進入要三讀階段時，若院會仍癱瘓，處理方式會跟現在不一樣，因為要確保好的法案能過關，這是國民黨這會期核心戰略目標。
民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨主張還假於民，主要是民進黨過去砍了勞工七天假，這些假本就應該要還給全民；民眾黨團重點是讓「紀念日及節日實施條例」中的5月1日勞動節，9月28日教師節應全國放假，向辛苦的全民、勞工及教師表達最高敬意。至於國民黨要拚出委，趕上勞動節前，民眾黨團也會支持。
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