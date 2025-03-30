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3月PMI估維持擴張 中經院提醒留意拉貨潮後表現

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
中華經濟研究院4月1日將發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）。 聯合報系資料照
中華經濟研究院4月1日將發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）。 聯合報系資料照

中華經濟研究院4月1日將發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）。受惠AI需求強勁，出口、外銷訂單二指標經濟數據表現皆佳，預期3月PMI應可持續維持擴張。

根據中經院觀察，由於川普關稅戰來勢洶洶，廠商提前拉貨，再加上大陸景氣似有復甦反轉跡象，使得近期製造業新增訂單與生產指數表現都相當不錯。

再加上近來中國出台滿多政策，預期這些政策效果會慢慢顯現出來，且從2月台灣PMI各項指標數據觀察，也可以發現部分傳統產業如工具機，沒有再繼續惡化且出現改善情形。

不過，中經院也示警，若去年景氣定調為「不均衡復甦」，今年受到川普新政影響，可能將呈現「不穩定波動」。至於後續經濟情勢發展，則應該再拉長幾個月觀察，可以等川普關稅政策宣布，且實施至少一季後，才會較為明朗。

此外，雖然近期相關經濟數據表現不錯，中經院則提醒，部分是廠商為因應美國將提高關稅的拉貨潮，廠商積極補足庫存，希望能撐過去。面對當前瞬息萬變的國際政經局勢，仍應以較小心、較保留的態度來因應。

至於當前正熱的AI趨勢，預期未來需求還是會非常大，但是生產地點可能會改變，就像台積電宣布增加1,000億美元投資美國，預期接下來也會把供應鏈廠商帶過去美國投資，未來生產地移轉到美國，相對的產品價格就會上升，這將使得部分廠商毛利降低，須留意價格上升導致需求下滑的後續隱憂。

另，值得注意的是，2月台灣非製造業NMI指數大跌5.8至49.2，是自2022年7月以來首次呈現緊縮，中斷連續27個月擴張，3月NMI指數能否止跌回升，還是跌跌不休，將是觀察重點。

指數 美國

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