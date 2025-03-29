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電價凍漲台電背鍋 核電占比是虧損主因？經濟部全說了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
電價審議委員會主席、經濟部常任次長賴建信（左）宣布四月電價不調漲，會全力爭取立法院撥補電價預算。圖／本報系資料照片
電價審議委員會主席、經濟部常任次長賴建信（左）宣布四月電價不調漲，會全力爭取立法院撥補電價預算。圖／本報系資料照片

電價審議委員會決議電價凍漲，讓已經虧損的台電財務上雪上加霜，但經濟部表示，台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本導致，核電占比高或低皆會造成台電成本壓力。

經濟部表示，在經歷不同能源政策期間，如2006-2013年間台電也面臨長期虧損，2020、2021年則有盈餘，直至2022年俄烏戰爭爆發，國際燃料暴漲，即使至今仍高出2016至2020年平均超過6成，加上台電近3年吸收成本達6000億元，遠超電價調整幅度，進而造成台電目前虧損現況。

經濟部表示，觀察國際社會核能使用國家，如韓、日、法等國電價調更多、預算補更大。例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%；核能占比較台灣更高的韓國，則分別調高49%與106%。

經濟部指出，關於核電占比對成本影響，以2015年的能源結構來看，即使在當年核能發電占比16%、火力發電占比78%的情況下，以2023年燃料價格的水準計算，每度電售電成本亦將提升至近4元，與目前售電成本相當，故近年俄烏戰爭致國際燃料價格大漲，實為台電虧損主因。

經濟部說明，電價費審議會考量國際關稅變化與地緣政治風險，委員慎重看待電價對物價的影響，決議本次電價不調整，但針對台電因配合電價緩漲政策所吸收的虧損，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，以穩健台電財務體質及穩定經營。

經濟部指出，穩定物價與供電穩定是各界共同目標，盼請國人支持及立法院通過政府編列預算撥補台電，循序達成穩定物價、穩健台電財務，並落實二次能源轉型政策。

台電 經濟部 電價

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