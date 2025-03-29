決策翻盤 電價半年內不調漲

電價政策決策大翻盤！外界原本預估今年上半年電價漲定了，未料電價審議委員會昨天決議，四月起電價不漲價，未來會請經濟部全力爭取立法院撥補電價預算，以穩健台電財務體質。

由於電價每半年檢討一次，昨天召開今年第一次電價費率審議會，審議上半年電價費率；這意味到九月底召開下半年電價費率審議會前，電價都將不調漲。

電價審議委員會昨開了兩小時，過程中，審議委員對於電價到底漲不漲多次論戰，其中，商總理事長許舒博強烈要求，民生用電在三百三十度以下的小用戶應該凍漲。而委員最擔憂的部分，仍然是「國際經濟」以及「物價波動」。

據了解，國際經濟情勢部分，委員花許多時間討論，在川普對等關稅計畫未有定案、台灣還不確定是否會被列入「骯髒十五國」，考量國際關稅變化、地緣政治風險等因素，認為此時調漲電價，恐將對國內民生消費帶來一連串的骨牌效應。

最終經過二小時討論，以共識決方式決議凍漲。經濟部次長賴建信表示，電價審議會在會中確認，二○二二年至二○二三年國際燃料價格大漲，是台電虧損主因，而非在野黨認為的能源政策錯誤、棄用核電、購買綠電等原因。

截至去年為止，台電累計虧損達四千二百二十九億元，今年預估再虧損五百億元，累計到今年底，虧損將逼近五千億元。台電透露，根據計算，考量到發電成本與合理利潤，電價應有單價應為每度四點○九六八元，比去年九月提出的三點七五五六元高出不少，電價調漲幅度應該在百分之九。

賴建信說，去年經濟部就陳報行政院，提出一千億元追加預算，雖經過立院委員會審議，但最後結果仍未知，而今年提報一千億元的預算遭刪減，台電希望爭取的就是去年通過的一千億元預算。

雖然此次電價審議委員聯手擋下「漲價」，但九月還有一次電價審議委員會，屆時電價漲不漲，端看是否能爭取到立院支持。

電價費率審議會決定上半年不調整電價，行政院發言人李慧芝轉述說，行政院卓榮泰院長感謝台電在過去這段時間配合政策措施，吸收相關成本，減緩對民生物價衝擊，使台灣的通膨狀況相較世界各國良好。

李慧芝指出，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院盡速通過一一三年追加預算撥補台電一千億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電的財務體質。