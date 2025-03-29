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下周排審核電延役修法 藍委：美3度暗示賴政府擁核

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢去年曾澄清，他是贊成使用核能不是擁核。記者郭韋綺／攝影
和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢去年曾澄清，他是贊成使用核能不是擁核。記者郭韋綺／攝影

國民黨籍立法院教文委員會召委葛如鈞下周一將排審「核子反應器設施管制法」草案，啟動核電延役修法。他強調，美國在能源政策上已經清楚指出核能重要性，短期內也三度暗示賴政府擁核。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨對核能重啟或核電延役有三個前提，第一是沒有安全就沒有核能；第二是核廢料如何妥當處置；第三則是社會共識。三個要件需具備，才有延役核電條件。

國民黨日前定調，本會期為民生法案會期，優先法案之一為核能延役所有相關法案，當中包括核管法，要延長核反應設施使用執照年限。

葛如鈞表示，國際社會包括美國、日本、南韓、瑞典等國都開始核電復興，核電已被視為兼顧能源穩定與減碳目標的務實路徑。能源安全就等於國家安全，台灣若持續執著於非核路線，恐將在國際能源競爭中落於人後。

葛如鈞也說，正如和碩聯合科技董事長童子賢所言，綠能、核能不能偏廢，民進黨立委們不該持續缺席核能議題，任由年久失修的「核能反應器設施施行條例」限制台灣未來的發展。

核能 核電 民進黨

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