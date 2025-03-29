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冷眼集／能源政策一錯再錯 讓台電背鍋

聯合報／ 本報記者林海馬瑞璿
電價示意圖／聯合報系資料照
電價示意圖／聯合報系資料照

電價漲價議題風風火火說了一個多月，卻沒想到在最後一刻被電價審議委員會擋下。很顯然地，在「物價波動」面前，執政黨還是低了頭，只要電價不漲、物價就不會漲，民眾的執政滿意度自然不會掉，果然，在選票面前，所有的苦，讓台電吞下去就對了，這也再度證明電價調整實務運作上仍是政府說了算。

電價與物價的連動性相當高，若電價如預期調漲，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）將會突破百分之二，民眾對於政府的不滿會立即反映，這對於執政已經不穩、在立法院又處於弱勢的民進黨來說，絕非好消息。

然而電價凍漲，雖然對於民眾來講鬆了一口氣，卻也為瀕臨財務懸崖的台電，以及台灣未來的能源政策投下更大的變數。

實際上，台電之所以虧損無法彌平，很大部分是二○二二年國際能源價格大漲時，全球都面臨很大通膨壓力，台灣卻讓台電凍漲背負壓抑物價責任，導致虧損愈發嚴重。截至去年為止，台電累計虧損達到四二二九億元，今年預估再虧損五百億元，累計到今年底，虧損將逼近五千億元。

再者，能源的選擇也相當重要。在能源面前，執政黨非得立好立穩「非核家園神主牌」，但很顯然地，綠電不僅成本高昂，高壓供電也相當不穩定，導致拉高台電發電成本，高壓供電不穩定，更讓科技業製程跑到一半，就突然停機，一停機就損壞一大堆生產中的產品，最後這些產品都得報銷。但無論產業界如何跟執政黨高聲疾呼運用核能的重要性，執政黨都當作沒聽到，「非核家園」只能是唯一選擇。

儘管經濟部稱會全力爭取立法院撥補電價預算，但撥補依舊是人民的納稅錢，更何況每次都靠撥補，何時才有盡頭呢。此次的凍漲顯然只是拖延時間、以拖待變。

台電 執政黨 電價

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