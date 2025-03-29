工商團體肯定…電價凍漲 吳大任：CPI有望2%內

電價審議委員會拍板「電價凍漲」，不只大企業如釋重負，就連一般大眾、小商家們也都鬆了一口氣，從總體經濟角度來說，電價凍漲對於緩解今年物價壓力有很大的幫助，學者認為，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）有機會控制在百分之二以下。

不過綠色和平強調，這並不代表台灣的電價壓力消失，只是持續累積電價風險，未來電價勢必面臨更大的壓力，全民將為此埋單。

實際上，工商協進會、三三會雖都對電價凍漲表達「肯定」，但未來是否仍會調整、電力供需是否穩定，也同樣是產業界最關心的兩大重點。工商協進會指出，台灣ＡＩ（人工智慧）產業蓬勃發展，電力需求將大幅增加，台灣電力供需結構穩定，才能確保台灣企業在全球供應鏈維持競爭優勢。

三三會認為，電價問題的唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，只有增加核能發電，降低再生能源購躉購費率，台電發電成本才可能減少；此外，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比至少百分之卅，甚至可以考慮新一代安全的核能技術，包括小型模組化（ＳＭＲ）或第四代反應器發展核電等。

中央大學經濟系教授吳大任表示，此次凍漲對緩解今年物價壓力有很大幫助，加上美國總統川普政策可能導致全球貿易量下降，國際商品價格下滑，抵消對國內物價上漲影響，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）有機會控制在百分之二以下。

不過經濟部長郭智輝昨在審議會開會前表示，台電過去因為補貼國人的電價，造成負債六千億，目前只有撥補五百億，其他部分是增資，現負債三千億左右，如果可以撥補，對未來經營有非常顯著的幫助。

對此，吳大任說，如果經濟部擔心電價漲影響物價，就要直接編預算吸收台電漲幅，以抑制通膨理由爭取預算，立院應該不會反對。但經濟部目前做法是事後才編預算補助台電虧損，因為是補虧損，就有理說不清，加上國會結構跟以前不同，無法讓藍白埋單。

他強調，政府部門權責要分清楚，台電可以提出合理電價調幅，政府若認為有必要降低漲幅，就直接編預算支付給台電，不能便宜行事，直接要台電凍漲，才導致目前兩難局面。

國民黨立委楊瓊瓔表示，公帑撥補也是人民血汗錢，在向人民伸手要錢之前，政府應先面對錯誤能源政策，並說清楚台電何時止損，否則撥補再撥補，到何時才能有盡頭？民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，台電只要重啟核電、別再高價購買綠電，就不用再撥補，不用漲電價還可以降電價。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，尊重電價審議委員會所做決定。台電急需政府撥補支持，請藍白別再阻擋撥補，只為惡鬥，不顧民生。