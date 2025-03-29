緬甸強震 未衝擊台商營運

緬甸中部昨（28）日中午（台北時間下午2點30分）發生芮氏規模7.7強震，鄰近的泰國曼谷、馬來西亞檳城、中國雲南、印度等皆受劇烈撼動，多地傳出建築物倒塌以及人員傷亡。在東南亞投資設廠的台商則報平安，不過，據駐緬甸代表處回報，一名台灣人因瓦城當地建築物倒塌而失聯。

緬甸強震震央在實皆市（Sagaing）西北方，鄰近第二大城瓦城。震災後，緬甸瓦城、撣邦等六個地區，及泰國首都曼谷宣布進入「緊急狀態」。

泰國曼谷一棟興建中大樓倒塌，至少三人死亡、81人被活埋；緬甸至少20人罹難，軍政府罕見對外求援，美國地質調查局示警，這種規模的強震恐導致數千人罹難。

據駐緬甸代表處回報，一名台灣人因瓦城當地建築物倒塌而失聯，其他駐地員眷、台僑、留學生及旅客等暫時平安。外交部長林佳龍表示，這名在緬甸瓦城任教的國人目前失聯中，正持續掌握搶救狀況。

在泰緬投資的台商和台廠則是不幸中的大幸。全球製鞋龍頭寶成在緬甸的製鞋工廠位於仰光雪碧達（Shwepyitha）區，距離震央車程約需七、八個小時，因此並未遭到波及影響營運。據了解，依據財報，寶成的緬甸廠產能占整體比重甚低，不到4%。 寶成（9904）的生產基地除台灣外，分別在布局中國大陸和東南亞各地。

設廠鄰近仰光的來億-KY指出，由於距離震央遠，目前營運未受影響，包括廠房、人員均安全，運作維持正常。

台灣PCB、電子大廠群聚泰國，電子大廠金寶以泰國作為主要據點，確認泰國廠產線維持正常運作、興建中廠區均未受影響；英業達、廣達也表示一切正常。

PCB龍頭廠臻鼎巴真府工廠未受影響，泰國最大台商PCB廠商泰鼎也回應營運正常、人員平安。

正崴表示，緬甸廠去年關廠，位在仰光的廠房與員工均平安無虞，產能轉往越南；網路線龍頭萬泰科旗下泰國工廠離曼谷有一段距離，沒有受到地震影響；群電泰國廠區短暫停工進行設備檢查後，廠務系統正常，生產營運不受影響。

網通業者有宏正、展達在泰國設廠，展達表示人員與廠區均安，宏正工廠不在受地震影響區域。

大型公股行庫在東南亞市場布局，兆豐銀在緬甸設有仰光分行，在泰國有子行；一銀在緬甸仰光與泰國曼谷均設有代表人辦事處；臺銀、合庫、華銀、彰銀、台企銀，也分別回報仰光辦事處人員、行舍均平安。

民營的國泰世華、中國信託、玉山銀行、台新銀行、元大銀行、新光銀行等，也確認在泰國、緬甸及越南辦事處的同仁回報平安。