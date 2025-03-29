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大翻盤…電價凍漲9月再檢討 經部將爭取撥補台電

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電提案「民生用電調多、產業用電調少」漲價方案。聯合報系資料照
台電提案「民生用電調多、產業用電調少」漲價方案。聯合報系資料照

電價調整決策大翻盤。經濟部昨（28）日召開電價費率審議會，台電提案「民生用電調多、產業用電調少」漲價方案，原本預期4月起電價上漲勢在必行。但經過兩個多小時討論，審議會最後決議電價凍漲。

由於電價按公式每半年檢討ㄧ次，昨日召開的今年第一次電價費率審議會，是審議上半年（4月至9月）的電價費率。這也意味到9月底召開下半年電價費率審議會前，電價都將不調漲。

經濟部電價審議會決議及後續作為
經濟部電價審議會決議及後續作為

經濟部次長賴建信會後記者會表示，電價費率審議會是考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，因此，審議會委員慎重看待電價對物價的影響，決議這次電價不調整。經濟部則將全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

賴建信表示，2024年度追加千億撥補台電預算還在立法院；2024年歲計賸餘，政院尚未決定如何分配，經濟部也會爭取撥補。同時，台電過去以盈餘補貼離島用電虧損，累計已經吸收1,164億元離島用電差價補貼；但現在台電虧損，經濟部支持由行政院依「離島建設條例」編列2026年差價補貼。

此外，賴建信表示，此次電價不調整，使台電未能充分反映電價成本，除爭取立法院預算撥補之外，9月電價費率審議會也會再做檢討。台電總經理王耀庭則表示，台電也會在9月提出電價成本計算。

行政院發言人李慧芝轉述卓揆表示，感謝台電吸收成本減緩台灣的通膨狀況。李慧芝指出，由於電價攸關核心物價指數，在目前國際經貿情勢可能引發原物料波動的狀況下，行政院穩定物價小組持續維持物價平穩，也請立院儘速通過2024年追加預算撥補台電1,000億元，以紓緩台電的壓力、穩健台電底財務體質。

台電表示，在這次審議會中，台電提出計入各項費用發電成本應為每度4.0968元。若和去年10月提出每度3.7556元相較，台電若要打平，今年電價平均調幅約為9.09%。此外，因為審議會決定凍漲，所以會中亦未討論330度以下基本用電該如何調整。

這次未調整電價，衝擊台電財務。台電目前負債比為93%，至今年2月底計息負債高達1兆6,300億元，因電價未調漲，估計2025年還要再虧損500億元；台電積極開源節流，有機會使今年虧損收斂。

台電 電價

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