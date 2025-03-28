電價凍漲台電估再虧332億元 綠色和平：未來全民共同承擔代價

考量國際關稅變化與地緣政治等風險，經濟部電價費率審議會今天決議4月起電價不調整，台電預估今年將再虧損新台幣332億元。對此，綠色和平嚴正指出，這並不代表台灣的電價壓力消失，只是持續累積電價風險，未來電價勢必面臨更大壓力，全民將為此埋單。

台電累虧嚴峻，但電價費率審議會今天決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，經委員共識決，決議電價不調整，民生電價維持每度2.77元、產業電價每度4.27元，平均電價每度3.7556元。

綠色和平指出，政府這次雖然暫緩調漲，但若企業用電持續暴增，未來的電價勢必面臨更大壓力，全民仍將為此買單。2019至2023過去五年，台灣半導體產業用電量已激增42%，遠超過住宅用電僅9%的增幅，且根據經濟部預估，AI用電的成長到2028年就將暴增8倍，政府卻未對高耗能產業設下更明確的用電責任，未來將讓全民共同承擔電價上漲的代價。

綠色和平氣候與能源主任忻儀表示，企業用電量無止盡成長之外，更要面對國際供應鏈對減碳與綠電的需求，台灣再生能源佔比至今卻僅占1成，企業綠電使用卻趕不上用電成長，經濟部應加速協助企業成為綠電產消者，推動並投資自發自用的再生能源與儲能設備，以減輕台電負擔，降低電價上漲壓力。