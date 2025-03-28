產業界：肯定電價凍漲 經部需力爭台電撥補獲支持

經濟部電價費率審議會今天決議電價凍漲，產業界人士表示，川普關稅和中東紛爭等國際情勢變化大，肯定政府綜合參考各界意見，決定不調漲電價，不過台電財務面臨嚴峻虧損，未來經濟部需大力爭取台電獲得預算撥補，以穩定台電經營。

經濟部電價費率審議會今天決議，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議電價不調整，同時也請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算，穩健台電財務體質。

產業界人士表示，政府考量川普關稅、中東紛爭和俄烏戰爭等國際情勢變化大，綜合參考各界意見後，決定凍漲電價，業界肯定政府從善如流，但台電財務面臨嚴峻虧損，經濟部後續需大力爭取台電獲得預算撥補，以穩定台電經營。

商總理事長許舒博同時也是電價費率審議會委員，他會前喊話，希望330度以下的基層民生用電凍漲，在電價費率審議會結束後，許舒博表示，「這次是你們都想不到的好消息」。

工商協進會晚間發布新聞稿指出，這次決議凍漲電價，行政院穩定物價小組會議近日也延長進口大宗物資免稅或減稅期限至9月底，對於政府穩定物價的一系列措施，工商協進會贊同與肯定。

但工商協進會強調，長久以來台電承擔政策任務，成本易受國際能源價格影響，台電營運成本備受挑戰，期待朝野能儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永續經營。

三三會透過新聞稿指出，這次電價暫不調漲，工商界予以尊重。不過，三三會表示，這次電價雖然暫不調漲，但之後還是有可能調漲，會對民生和產業造成重大影響。此外政府以補貼、增資等方式協助台電解決財務缺口，這些也是人民納稅的錢。

三三會認為，電價未來恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電，並建議增加核能發電，降低再生能源躉購費率，台電發電成本才可能減少。