電價凍漲拍板！工商協進會：電力供需也須穩定 確保台灣競爭優勢

經濟部今（28）日召開電價費率審議會，決定凍漲電價。對於政府穩定物價的一系列措施，工商協進會表達贊同與肯定，但也指出，台灣AI（人工智慧）產業蓬勃發展，電力需求將大幅增加，電力供需結構穩定，才能確保台灣企業在全球供應鏈維持競爭優勢。

電價審議委員會考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，此次決議凍漲電價，同時行政院穩定物價小組會議近日亦15度延長進口大宗物資免稅或減稅期限至9月底，對於政府穩定物價的一系列措施，工商協進會贊同與肯定。

工商協進會指出，長久以來，台電承擔政策任務，但成本易受國際能源價格影響，台電營運成本備受挑戰，期待朝野能儘速達成共識，確保台電財務體質健全與永續經營。

此外，工商協進會也期待政府兼顧國際淨零趨勢，提供多元、穩定、價格合理的電力，台灣AI產業蓬勃發展，電力需求將大幅增加，電力供需結構穩定，才能確保台灣企業在全球供應鏈維持競爭優勢。