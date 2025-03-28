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避免未來年年漲電價 三三會：調整能源政策是唯一解方

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
雖然此次不調漲，但工商界預期未來恐怕仍然是年年調漲，三三會指出，針對電價問題，唯一解方就是要調整能源政策。圖／聯合報系資料照片
雖然此次不調漲，但工商界預期未來恐怕仍然是年年調漲，三三會指出，針對電價問題，唯一解方就是要調整能源政策。圖／聯合報系資料照片

經濟部今（28）日召開電價諮詢委員會，考量地緣政治與關稅議題等不確定因素，決議本次電價不調漲。雖然此次不調漲，但工商界預期未來恐怕仍然是年年調漲，三三會指出，針對電價問題，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電，並提出三點建議。

對於電價諮詢委員會決議此次不調漲電價，工商界予以尊重。然而，三三會表示，電價此次雖然暫不調漲，但之後還是有可能調漲，這會對民生、產業造成重大影響。此外，政府以補貼、增資等方式協助台電解決財務缺口，這些也是人民納稅的錢。

電價未來恐怕年年調漲，唯一解方就是要調整能源政策，將「非核家園」改為「低碳家園」，要持續發展核電。因此，三三會也提出以下三點建議：

第一，台電資料顯示，核電每度電成本新台幣1.09元，燃氣3.35元，外購風電6.98元，光電5.03元。只有增加核能發電，降低再生能源購躉購費率，台電發電成本才可能減少。

第二，政府應降低化石能源，提高綠色能源核電占比至少30%，核三廠延役，用新一代安全的核能技術，包括小型模組化（SMR）或第四代反應器發展核電，例如：微軟創辦人比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資10億美元，2030年興建345MW的核電廠

第三，調漲電價應納入全部用戶，可以採取不同的調漲幅度，並針對弱勢族群給予減免。

另外，由於地緣政治因素不確定性高，三三會建議，應加大調降關鍵原物料的關稅及貨物稅範圍、幅度，並延長期限至少到今年12月底，以因應通膨可能高漲，並鼓勵企業投資節能設施，給予租稅抵減獎勵，持續鼓勵民生部門汰換耗能家電設備，給予獎勵補助。

台電 核電廠 電價

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