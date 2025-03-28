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燁聯開出4月盤價 304系列每公噸漲4,000元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）28日開出4月份盤價；其中，304系列產品每公噸調漲4,000元，430系列每公噸調漲500元。市場預期另一家供應商唐榮（2035）可望跟進，第2季營運增溫可期。

燁聯指出，上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格持續上漲，電價亦節節上升，加上匯率持續貶值以致鋼廠成本居高不下。基於整體市場及成本考量，4月盤價在前月相同量、價基礎下進行調整。

304系列產品每公噸調漲4,000元，430系列產品每公噸調漲500元，至於316L系列產品附加價持平。業者指出，以目前鋼廠的接單情況來看，多數完成預定的接單目標，加上部分下游加工外銷需求有所成長的情況，將支撐鋼廠4月盤價漲後的接單能力，同時有望進一步推升各鋼廠出廠價格拉升。

而每年第2季一向是傳統不鏽鋼需求旺季，在市場整體庫存比平常偏低下，若鎳價繼續走穩，可望吸引加工廠及中小盤進場補料，對唐榮、燁聯營運是一利多。

唐榮 燁聯

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