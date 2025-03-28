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綠領人才需求八年增3.29倍 環境部成立培育聯盟推廣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

在全球積極推動2050年淨零排放政策的趨勢下，具備碳盤查、碳足跡、碳減量與碳管理專業知識的「綠領人才」，已成為產業界爭相延攬的對象。為加速培育相關專業人才，環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校，共同成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推出為期48小時的「淨零綠領人才培育課程」，課程費用為12,000元，且30歲以下在學生與低收入戶者可獲得學費優惠，期望在政策與教育資源的雙軌推動下，快速填補綠領人才缺口。

根據環境部發布的《綠領人才就業趨勢報告》，2024年全台有近3,600家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達2.2萬人，8年內成長3.29倍，人才缺口直追AI產業的2.9萬人，顯示綠領人才需求的急遽成長。

環境部長彭啓明指出，2025年起，所有上市櫃公司將全面編製永續報告書，揭露企業在環境、社會與公司治理(ESG)方面的績效與規劃；2026年起，環境部也將針對年排放量達2.5萬公噸CO2e以上的電力、燃氣供應及製造業，正式開徵碳費。

彭啓明表示，目前僅7%的企業開出綠領相關職缺，未來隨著法規趨嚴與國際減碳壓力升高，預估未來5年內綠領職缺將有1至3倍的成長空間，市場對於具備碳管理與減排知識的人才需求將持續攀升。

「淨零綠領人才培育聯盟」於北、中、南、東四區設立區域培育中心，攜手全國28所大專院校，涵蓋全臺主要縣市，讓參與者能夠就近上課，降低學習門檻，擴大參與基礎。包括臺灣師範大學、中央大學、清華大學、雲林科技大學、中興大學、臺中教育大學、東海大學、逢甲大學、大葉大學、暨南大學、聯合大學、成功大學、中正大學、嘉義大學、崑山科技大學、中華醫事科技大學、高雄大學、中山大學、正修科技大學、文藻外語大學、慈濟大學、宜蘭大學、佛光大學、東華大學、臺東大學、澎湖科技大學、金門大學、臺灣海洋大學連江校區等。

彭啟明表示，聯盟的成立，讓參與者不僅能在熟悉的學校就近學習，還能與不同區域的專家與學員互動，促進知識交流與資源整合，進一步提升學習成效。

環境部指出，課程設計兼顧理論與實務，內容涵蓋氣候變遷及溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡，課程總時數為48小時，各區域培育中心預計自4月下旬起陸續開課，安排專業講師授課，協助學員建立完整的專業基礎。

國環院長劉宗勇特別指出，許多人誤以為淨零排放課程僅適合理工背景者，其實這次環境部推出的培育課程，非常適合非理工科系者參加，尤其是對氣候政策、環保法規、企業永續發展有興趣的學員。

環境部強調，「氣候變遷專業人員培育課程」不僅提升綠色產業從業人員的專業素養，還能讓「綠領人力」進一步蛻變為「綠領人才」。綠領人力是指綠色產業從業人員，主要參與綠色生產、環境保護及永續發展相關工作，並且接受專業課程與技術訓練，及（或）通過相關考試者，具備更高的專業素養與市場競爭力，能在綠色產業中發揮引導與創新作用。

彭啓明說，隨著環保產業的快速發展，僅具備基本技能已不足以應對市場需求，透過完整的培訓與實踐經驗累積，才能在市場中脫穎而出。

為鼓勵更多青年與弱勢族群參與，課程提供以下學費優惠方案，30歲以下大學、碩博在學生，享有半額補助；低收入戶：享有全額補助12,000元。此外，學員只要完成訓練並1次測驗就合格者，即可獲得環境部頒發的官方認證證書，並享有相關學費優惠。

有興趣參加課程的民眾，可自4月1日上午9時起至國環院「淨零綠領人才培育課程」查詢詳細報名資訊。另國環院提醒，全臺參與「淨零綠領人才培育聯盟」的28所大專院校將自4月下旬起陸續開班，如遇班期報名額滿的情形，可等下一場開班，或報名參加鄰近加盟學校的班期。

為了因應2050年淨零排放的國家政策，各部會正積極推動綠領人才的培育，展現對環境永續發展的重視。隨著全球氣候變遷與減碳需求日益增加，培養具備專業綠色技能的人才已成為國家發展的重要課題。目前，勞動部、衛生福利部及原住民族委員會已與環境部展開合作，積極洽談開設「淨零綠領人才專班」。透過這些專班，將針對各領域所需的綠色技術與知識進行專業培訓，期望培養出能在各行各業推動減碳與綠色轉型的優秀人才，進一步為國家實現淨零排放的目標貢獻力量。

大專 氣候變遷

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