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大逆轉 電價審議委員會拍板電價凍漲
原認為台電在虧損超過4000億元、政府撥補又遭立院封殺，電價上漲恐難避免，但電價審議委員會拍板，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議4月起電價不調漲，也請經濟部全力爭取立院撥補電價預算。
經濟部說明，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累虧來到4229億元。審議會建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。
經濟部表示，近期國際各國陸續展開關稅措施及貿易談判等不確定因素，後續須持續追蹤觀察。電價審議會在充分討論後，決議本次電價不調整。台電公司在疫情及俄烏戰爭期間為穩定物價及維持經濟發展競爭力所吸收之成本，經濟部將持續協助台電爭取預算撥補，緩解台電公司財務壓力。
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