大逆轉 電價審議委員會拍板電價凍漲

原認為台電在虧損超過4000億元、政府撥補又遭立院封殺，電價上漲恐難避免，但電價審議委員會拍板，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議4月起電價不調漲，也請經濟部全力爭取立院撥補電價預算。

經濟部說明，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累虧來到4229億元。審議會建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。