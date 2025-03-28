緬甸台商分析 大地震屬山區應無台商設置工廠
緬甸28日發生大地震，根據緬甸當地台商指出，地震約發生在當地時間3月28中午12點50分左右，緬甸中部靠近實皆省規模可能都達到7.7級規模大地震，當地屬山區，人口約100萬左右。據了解，在震央附近應無台商設置工廠。
緬甸當地的台商分析，根據目前知道的訊息，因距離仰光超過500公里，因此仰光地震規模約3至4級，目前為止仰光地區尚無重大災情發生；另外，因震央靠近中部大城曼德勒，當地人口約200萬，目前可能受損較為嚴重，已經有橋樑斷裂，然當地並無台商工業區。
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