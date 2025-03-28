強化半導體供應鏈！經濟部通過和淞科技在新竹產業園區投資35億元

經濟部投資台灣事務所28日通過3家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的和淞科技（6826）投資35億元，以及中小企業方案的布娜飛公司投資逾2億元、及詠弘科技投資1億元。

經濟部表示，和淞科技深耕半導體產業，專注於高科技廠房廠務供應系統工程之整合服務及半導體廠務及製程設備之製造。為提升設備產能並強化開發能力，和淞科技計畫投資近35億元，於新竹產業園區擴建智慧新廠，設置VMB等設備智慧生產線，導入自動化製程、機器人搬運、物聯網及大數據分析技術，大幅提升產能與品質控管。同時，規劃建置太陽能發電、純水回收系統及低碳設備，打造具全球競爭力的半導體供應鏈。

台灣最大比利時啤酒餐酒館連鎖集團——布娜飛公司，目前擁有10間門市，涵蓋餐酒館、小酒館及紅酒館，並計劃拓展至威士忌與清酒領域。為提升市場競爭力與品牌影響力，布娜飛將投入逾2億元，增聘100名本國員工，於新北市中和區打造智慧化中央廚房與擴建辦公空間，將導入自動化生產設備、智慧物流與冷鏈配送，確保高效運營，同時結合遠端監控與數據化管理，優化供應鏈效率並降低營運成本。

詠弘科技專注於環保化學藥品的製造與開發，廣泛應用於汙水及再生水處理、金屬蝕刻等領域。因應市場需求及環保政策，將投入近1億元，於台南市麻豆區興建新廠，積極導入AI技術，應用於產品開發、製程優化及全球產銷整合，並於新廠建置太陽能光電設備。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,677家企業超過2兆5,389億元投資，預估創造16萬1,267個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有335家企業投資約13,690億元，帶來9萬1,626個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,138家企業投資約5,790億元，帶來4萬978個就業機會。