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滙豐估Fed今年降息3碼 下修美國經濟成長率至1.9%

中央社／ 台北28日電

滙豐（台灣）今天指出，下修美國今年經濟成長率預估值至1.9%，並維持對通膨率2.8%的預估，認為美國聯準會（Fed）分別在今年6月、9月和12月各降1碼（0.25個百分點），全年共3碼。

滙豐銀行（台灣）今天舉行2025年第2季投資展望線上記者會，以「科技創新、不進則退」為題，由滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲、北亞首席投資總監何偉華出席分享。

范卓雲指出，今年以來美股七雄表現不佳，加上美國總統川普的政策不明朗因素，使全球資金相對轉到中國和歐洲市場，不過滙豐仍看好人工智慧（AI）創新帶來的結構性機遇。當市場波動大時，可偏高配置對沖基金、黃金或中長期優質債券。

范卓雲進一步指出，目前全球經濟是維持韌性，但主要經濟體成長速度放緩。她舉美國為例，滙豐最新下修美國今年的經濟成長率至1.9%，較先前的2.2%減少0.3個百分點，同時，維持美國全年通膨率2.8%的預估。

范卓雲分析，下調美國經濟成長率的主要考量是關稅上升對美國消費的影響，以及對通膨的顧慮。滙豐也預估，美國聯準會（Fed）今年分別在6月、9月和12月降息1碼（0.25個百分點），共3碼。

范卓雲說，滙豐平衡考量提高關稅對美國存有的影響，從川普第1任期提高關稅的經驗來看，對他國的關稅上調，最後是由美國企業和消費者承擔貨物價格上漲。她說，Fed降息會考慮美國經濟下行風險，以及失業率等數據。

美國聯準會 關稅

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