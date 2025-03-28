台電千億元撥補落空！商總許舒博：電價調漲勢在必行 朝野各打50大板

經濟部電價審議會28日下午舉行，將決定4月新電價。商總理事長暨電價審議會委員許舒博在會前受訪表示，漲電價勢在必行，他要爭取各產業有不同調幅，330度以下用電凍漲。對於政府撥補台電千億元落空，他表示，朝野各打50大板，現在完全沒有溝通管道。

許舒博表示，台電在今日中午才將資料送到，跟先前規畫差異不大，台電今年虧損414億元，但造成台電虧損的主因是綠電採購。此外，今年國際燃料價格有可能下降。

他強調，電價要穩定，要以民生為優先，他要爭取330度以用電戶要凍漲，超過330度以上才漲。此外，各產業景氣差異大，虧損產業調幅要小，獲利產業調幅可以大，小商家調幅小，大餐廳調幅大，產業界調幅要有差別。

他表示，過去因為工業電價漲幅大，所以這次調整以民生基礎用電，但事實上產業用電量占六成，服務業占二成，民生占二成，服務業數量大，但占比小。