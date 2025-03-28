電價漲幅今定案 審議委員許舒博：爭取330度以下用電戶凍漲

電價審議委員會今日下午舉行，預料電價上漲成定局，電價審議會委員、商總理事長許舒博表示，雖然是產業界代表，但還是希望電價以穩民生為最大考量，爭取330度以下用電戶可以凍漲。

許舒博表示，問過很多小家庭，到夏季必定會超過330度用量，330度已經是很卑微的請求，「用電330度本身就是非常節省用電、經濟基礎不是那麼穩的家庭。」

330度以上可以適度調高，某些虧損的產業可以調整幅度小一點，小吃店的調幅也不宜過高，產業界還是要有分級標準，不應該一致性的調高。

許舒博也說，電價審議委員會應該更早提供給委員資料，但直到今天中午才收到，但也跟前面收到的差異不大，而真正造成台電重大虧損的原因之一，仍在購買再生能源的部分。

許舒博也說，如果最後拍板決定小吃店與基本電價都要調整，一定會影響物價上漲，而物價上漲引發的民怨，「誰決定的誰負責」。