3月境外基金平均漲幅1.57% 川普關稅為非美市場提供機會

儘管美國聯準會仍預計年內將降息兩碼，但在川普關稅政策不確定性持續壟罩市場下，美股表現相對低迷，卻為非美國市場提供契機，而債市也表現強勁，3月以來，金管會證期局核備的970檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.57%，其中，689檔股票型基金平均上漲1.75%，263檔債券型基金平均上漲1.04%。

富蘭克林證券投顧表示，川普2.0關稅戰愈演愈烈，相比川普1.0時期，這輪關稅戰波及層面更加寬廣，3月26日已宣布汽車關稅，預計川普4月2日將祭出「對等關稅」，而對更多產業(如：晶片、關鍵礦產、藥品)、國家的關稅也可能箭在弦上，可預期未來一段時間市場將持續受到關稅戰的衝擊；不過，參考2018年至2019年美中貿易戰的經驗，美國製造業及投資活動受創，聯準會於2019年7月底採取預防性降息，成功避免經濟衰退。而今若相同情境再度上演，預期聯準會將有更多降息空間可救市救經濟，緩解經濟大幅下行風險。

在關稅及總經情勢明朗前，市場波動難免，富蘭克林證券投顧建議，多元分散配置度過波動期，在核心及防禦配置上，首選美國平衡型、非投資等級債券型及高評級複合債券型基金，對於積極的投資者，由於歷經近期的修正後，許多股市評價面已回歸合理，預期短線美股將在年線附近反覆震盪測底，可採大額定期定額科技/創新科技/美國小型股票型基金方式參與觸底逢低布局機會，並搭配防禦中帶有成長利基的公用事業產業，靜待烏雲散去後的回升行情，亞股中看好日本及印度股市結構性成長前景，對於想參與短期區間操作機會的投資者，可留意大中華股市及俄烏停火受惠標的(歐股、東歐及新興市場)的機會。

今年以來的股市大風吹未歇，川普在過去一個月持續揚言對加墨中歐、鋼鋁、汽車、晶片課徵關稅，投資人不安情緒影響美股與美國中小型股基金表現，分別下跌2.88%、3.3%，不確定性為黃金基金帶來巨大利基，在避險情緒推動大漲17.32%。印度基金是所有區域型基金中表現最強者，上漲9.72%，原因包含稅收增加、經濟呈現改善跡象，而先前的回檔修正也提供更多便宜的進場布局機會；在拉美市場，儘管墨西哥面臨關稅壓力，但墨西哥政府不急於報復，仍希望藉協商方式避免關稅戰；巴西股市更出現大漲，因民調顯示總統盧拉滿意度下滑，反而強化投資人對政府推動親商政策的樂觀預期，拉美基金上漲7.47%。

富蘭克林證券投顧表示，印度政府正逐步增加優先項目支出，這應能催化民間部門的資本支出成長，再者印度消費者對未來一年的樂觀情緒依然堅定，這三個因素有助印度經濟於2025年恢復正常成長潛力，其中消費與消費升級、蓬勃發展的數位經濟及其受益者、結構性醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。

就美股看，川普關稅不確定性雖可能影響通膨前景，但目前聯準會仍維持年內降息兩碼步調，加上實體經濟數據保持穩健，有助支撐投資人信心，此外，相對其他國家而言，美股企業獲利與成長性依然強勁，未來還可望有減稅、放鬆監管等題材加持，中長期下美股表現仍值得期待。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾指出，當前美國經濟保持健康，如：消費者持續消費、就業持穩、企業獲利保持強勁，我們也正處於AI、製造業回流驅動的創新主導的商業週期的風口浪尖，但近期的政策不可預測性容易使美股受影響，在此一快速變化的環境中，相信主動式基金經理人處於有利位置，可充分利用未來的潛在機會，目前關注AI、醫療創新、工業復興等長期主題。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪‧拉加茲表示，印度是一個充滿活力的經濟體，中產階級迅速壯大，這些趨勢的結合正在驅動三項投資機會：1.收入成長：城市人均年收入至2030年預計將達4,700美元，有望加速零售支出；2.本地消費：留意三種以印度當地消費為主題的商業模式：共享經濟、服務整合、訂閱服務；3.全球供應鏈多元化：將使科技與可再生能源行業受惠。預計在2022年至2025年期間印度將見證新興市場中最快的經濟成長。

川普關稅愈演愈烈，市場不確定性未見消退，與此同時，俄烏戰局有望持續朝停火方向前進，帶動歐元走強，美元回落，也為非美國市場帶來投資契機，歐洲非投資等級債基金上漲3.89%，新興市場當地貨幣債券基金上漲1.63%。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金桑娜•德賽(Sonal Desai)表示，川普重返白宮後，市場焦點先放在關稅政策和政府效率部作為引發的擔憂，繼而造成消費者和企業信心下滑。然而，川普的減稅和放鬆監管乃其重大政見，未來隨著親商政策落實，可望提振市場信心並延續經濟成長。再者，考量關稅將推升通膨、且政府龐大財政壓力仍存，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，此時宜以中短天期的高品質債為配置重點。