美國關稅衝擊 滙豐下修對美GDP預測：投資重心轉歐亞

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聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，全球市場出現分化，美股表現受壓，資金流向歐洲、日本及部分亞洲市場，建議調整資產配置策略，以應對未來六個月的市場變動。圖／滙豐銀行提供
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，全球市場出現分化，美股表現受壓，資金流向歐洲、日本及部分亞洲市場，建議調整資產配置策略，以應對未來六個月的市場變動。圖／滙豐銀行提供

即將進入第2季，各界關注美國關稅政策對全球經濟發展的影響，滙豐環球私人銀行今日表示，預計全球貿易不確定性和事件風險加劇將使市場波動性保持在偏高水準，對美國經濟成長率預測從2.2%下調至1.9%，資產配置連帶調整，提高對亞洲、歐盟區關注，擴展美股以外的配置。

滙豐銀行今天舉辦第2季投資展望說明會，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，2025年第1季以來，全球市場出現分化，美股表現受壓，資金流向歐洲、日本及部分亞洲市場，因此建議調整資產配置策略，以應對未來六個月的市場變動。

范卓雲指出，美國政府近期宣布對進口車徵收關稅25%，4月2日也將開徵對等關稅，市場憂心關稅不確定性影響美國消費市場，因此滙豐銀行對美國經濟成長預測從原先2.2%下調至1.9%，主要考量關稅上升將壓抑消費需求，美股盈餘的預測也有所下修，第1季成長率6.4%，第2季預測為8.6%，市場預計下半年回穩。

范卓雲表示，歐洲市場近期因德國財政改革，產生結構性變化。德國政府修改健保政策，放寬國債發行限制，並宣布提高排放稅及其他稅種支撐財政支出。這些政策帶動德國國債殖利率飆升，回到歐債危機期間的水平，使歐元區政府債券的投資吸引力上升。

資產配置方面，滙豐投資策略建議，未來應優先關注人工智慧與電氣化產業的長期成長機會，並增加對多元資產及主動型債券的配置。此外，亞洲市場的本土經濟韌性，特別是中國、日本、新加坡及印度的成長動能，也成為機構投資人關注的焦點。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中國大陸目前振興國內消費，抵消全球貿易不確定性帶來的負面影響，同時提出更積極支持民營經濟的政策，加上DeepSeek帶動中國AI相關產業，因此在香港及中國股市可能產生獲利及重新估值的機會。

針對市場的不確定性，范卓雲表示，市場波動性增加，建議採取風險管理策略，包括配置黃金及對沖基金，以應對可能的市場變化。針對投資黃金，她表示，黃金在多元資產擔任分散分險的角色，同時也有許多基金投資者採取投資黃金作為分散風險的手段，目前滙豐銀行對黃金目標價落在3000美元區間。

匯豐 美國經濟 關稅

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