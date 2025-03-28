滙豐銀行第2季投資展望：對台股持中性 建議增持黃金

步入第2季，滙豐銀行對美國和全球股票未來六個月的資產配置下調至中性立場。對台灣股票也持中性。並建議增持黃金、偏好中長期優質債券以對沖美國開徵對等關稅的風險。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，隨著美國宣布對所有進口到美國的汽車徵收25%的額外關稅，以及從4月2日起開徵對等關稅，預計全球貿易不確定性和事件風險加劇將使市場波動性保持在偏高水準。

最近兩個月由於美國貿易政策不確定性急升，導致企業、消費者和投資人信心減弱，故將美國2025年國內生產毛額成長預測從2.2%下調至1.9%，並將美國和全球股票的偏高比重配置下調至中性。關稅增加盈餘不確定性，並削弱市場對「美國例外論」的信心。

范卓雲表示：「美股市場過去兩年表現強勁，許多投資人仍然大幅偏高比重配置美國股票，我們預計在今年第2季資金將繼續從美國股市進一步輪轉至其他市場。在全球股票的中性配置中，我們繼續看好全球人工智慧創新的結構性成長機會，並透過對中國大陸、日本、印度、新加坡和阿聯酋持偏高比重以擴展美股以外的配置。

我們在第1季將德國和歐元區（英國除外）股票從溫和偏低比重配置上調至中性，以反映新的財政刺激政策的積極影響，並且剛將歐元區政府債券上調至溫和偏高比重配置，這與我們對歐元區投資級企業債券的偏高比重觀點一致。」

范卓雲指出：「我們預計到2025年底，美國失業率將上升至4.6%，將促使聯準會在今年6月、9月及12月分別降息25個基點。我們建議增持黃金、偏好中長期優質債券以對沖美國開徵對等關稅的尾部風險。我們預期關稅將促使美國與世界其他地區的成長差距縮小，因此我們將看漲的美元觀點下調至中性，我們還將歐元的觀點從看跌上調至中性，以反映歐元區成長前景的改善。」

范卓雲補充，受惠於強健的國內基本因素及結構性成長動力，亞洲經濟體繼續展現韌性，有能力抵禦外來不利因素。最近上調中國大陸國內生產毛額成長預測，至2025年的4.8%（原為4.5%）及2026年的4.5%（原為4.4%），反映更有力度、更果斷的刺激政策以促進中國國內消費及科技創新。預計今年亞洲（日本除外）將實現4.5%的穩健經濟成長，遠高於2.5%的全球平均成長率。

滙豐銀行2025年第2季投資策略包括：投資採用全球人工智慧服務的企業和電氣化機會；數據中心的能源消耗增加逐步推動對各種發電量及電網的投資。再則，增強投資組合表現的多元資產和主動型債券策略。最後，在人工智慧主導創新及政策轉向支持消費及民營經濟的背景下，在香港上市的中國網際網路及科技股升勢預計將持續。亞洲的多元化市場帶來廣泛投資機會，看好日本、印度及新加坡股票。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，中國大陸正加大力度支持國內消費，以抵消全球貿易不確定性帶來的不利影響，同時提出更積極支持民營經濟政策，科技龍頭已經宣布增加人工智慧投資的新計劃。即使近期表現優於全球股市，在香港上市的中國網路和科技股以及中國大陸股市可能迎來進一步獲利及重新估值的機會。

何偉華補充：「鑒於半導體和科技硬體公司面臨關稅和美國成長放緩風險，我們剛將亞洲科技股的配置比重從溫和偏高降至中性，以反映我們偏好中游人工智慧賦能者和下游人工智慧應用企業，而非上游半導體和科技硬體企業的行業策略。將亞洲資訊科技產業下調至中性，與我們對台灣和南韓股票的中性觀點一致。」