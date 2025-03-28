保德信市場策略團隊主管葉家榮：展望第2季風險 不確定性來自川普

川普上任後與各國關稅談判推進速度明顯快於前次任期，保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，對其他國家的貿易威脅範圍也明顯擴大，根據美銀美林經理人調查，有55%的經理人認為目前最大的尾端風險在於貿易戰恐引發經濟衰退，其次為19%通膨導致聯準會升息。

葉家榮指出，川普近期已實施部分關稅，「對等關稅」也將於4月2日如期上路，然而考量各地區稅法、加值稅等問題，要在短時間內精確估計出一套可行的關稅稅率，難度相當高，市場多認為，川普政策的搖擺不定，顯示其關稅政策並非執意必課不可，而是作為談判手段。

從聯準會最新的動作分析，葉家榮說明，聯準會也將川普關稅帶來的不確定性導致美國通膨上升，經濟成長放緩納入預估，為了在通膨和就業之間取得平衡，維持「停看聽」的想法，然而點陣圖暗示年內將降息2碼，同時聯準會也表示4月起將放緩縮表速度，此舉等同對市場釋放更寬鬆的資金動能，也顯示聯準會目前仍朝向降息的目標邁進。

針對第2季全球股市投資，葉家榮說明，基本面和企業獲利仍是支撐長期股價上漲的關鍵，預估今年美股企業獲利上看雙位數，第二季持續看好美國股市表現，以及擁有完整AI供應鏈的台灣股市；除了AI相關的科技股之外，擁有估值題材的醫療產業，以及擁抱AI概念的基礎建設產業，也可望有表現契機。